Kompromisløs AGF-chef: - Det gør ondt

Der skal et mindre mirakel til for AGF, hvis de skal have en plads i top seks. Det er faktum, efter aarhusianerne mandag aften led et smertefuldt nederlag på 2-1 til OB, selvom de undervejs faktisk var foran.

For tre runder siden var AGF ellers godt med i kampen om top seks, men siden da er det kun blevet til et enkelt point.

Der har dog været chancer for mere, så derfor er det selvforskyldt, at AGF med al sandsynlighed kommer til at misse mesterskabsslutspillet.

- Det gør ondt, men det er ikke den her kamp. De sidste tre kampe føler vi, at vi har smidt noget væk. Vi spiller to mand i overtal mod FC Midtjylland uden at få noget med, vi smider det selv i Vendsyssel og så igen i dag her. Det er hårdt, siger Jacob Nielsen til TV3 Sport.

- Vi har ikke været gode nok til at få lukket de rigtige kampe. Vi har manglet kynisme i flere tilfælde, og så kan vi snakke om marginaler. Det vil man altid gøre.

Nederlaget gør dog ikke, at Jacob Nielsen vil erklære sæsonen for en total fiasko.

- Vi er godt tilfredse, og det havde jeg været, uanset om vi havde vundet eller tabt. Vi kigger jo ikke på øjebliksbilleder, som pressen gør. Vi kigger på det over en længere periode.

AGF møder i sidste grundspilsrunde AaB. Vinder AGF, kan de stadig gå i top seks, hvis både FC Nordsjælland og Randers FC taber.

