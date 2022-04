Krise i AGF: - Ikke tilfreds med udviklingen

Stig Inge Bjørnebye har været på store adresser i Liverpool, Blackburn og Rosenborg som spiller og leder i fodboldverden.

Han er med andre en garvet rotte i faget efterhånden, og det kom AGF’s sportschef til gode, da han mødte pressen efter endnu et nederlag til aarhusianerne – denne gang til bundproppen SønderjyskE.

- Nej, jeg er ikke tilfreds med udviklingen i klubben denne sæson. Målsætningerne er ikke blevet indfriet. Hverken i ligaen, pokalen eller Europa. Vi har ikke det niveau, vi ønsker eller forventer.

Stig Inge Bjørnebye slår fast, at han ikke er imponeret over tingenes tilstand i AGF. Arkivfoto: Ernst van Norde

- Hvor længe kan David Nielsen så stå i spidsen for AGF, hvis ikke udviklingen er god?

- Jeg er med på, at spørgsmålene kommer fra jer nu. Sådan er mekanismerne i fodbold. Det er derfor, jeg står her, men vi kan kun ændre situationen på træningsbanen, og min opgave er at skabe så megen ro internt som muligt.

- Vil det sige, at du garanterer, at David Nielsen også er cheftræner i næste kamp?

- Nu spørger du om det samme igen, og det har jeg lige svaret på ...

AGF spiller søndag hjemme mod OB - med eller uden David Nielsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den beslutning vil udløse jordskælv i AGF