Kun på Ekstra Bladet - se AGF i storkamp

ALGARVE (Ekstra Bladet): AGF gik til vinterpause med en masse selvtillid, og i foråret skal David Nielsens tropper følge op for at holde fast i toppen af Superligaen.

I de bestræbelser forbereder AGF sig i Portugal ved at møde det bedste tjekkiske hold, Slavia Prag, der tidligere på sæsonen spillede Champions League mod Inter, Dortmund og Barcelona.

De tjekkiske mestre bliver en hård test for det aarhusianske mandskab, der aktuelt ligger nummer tre i Superligaen med seks kampe tilbage af grundspillet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Ved træningsstarten i Algarve holdt David Nielsen en peptalk for hele holdet, hvor han gjorde det klart, at han havde brug for max energi under opholdet.

Under interviewet med Ekstra Bladet uddybede han sine betragtninger om ambitionerne i klubben - læs mere her.

