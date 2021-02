- Kunne godt se, at der var noget galt

David Nielsen nåede at juble voldsomt, men vidste godt, at der ville blive dømt straffespark, da dommer Jørgen Daubjerg Burchardt konsulterede VAR

David Nielsen sprang op i favnen på assistenttræner Morten Karlsen og stak en næve triumferende mod himlen.

AGF-træneren troede, at hans hold havde vundet i Parken, og det troede alle andre sådan set også.

Fuldstændig vanvittig afslutning

For dommer Jørgen Daubjerg Burchardt havde efter over seks tillægsminutter fløjet af, men havde fortsat VAR i øret.

En mulig straffesparkssituation skulle tjekkes, og det satte en brat stopper for den aarhusianske jublel.

Burchardt om scenen ved slutfløjt: Jeg skulle have ventet med at fløjte af til efter VAR-check.

Dommer Burchardt dømte efter at have konsulteret tv-skærmen straffespark, og Jonas Wind scorede sikkert.

Direktør Jacob Nielsen rasede og sagde på Canal 9, at FCK var gode til at manipulere dommerne.

- De er bare gode til at manipulere med dommerne, lød det fra en svært utilfreds Jacob Nielsen efter kampen.

Et andet medlem af AGF’s stab gik skummende af raseri forbi pressekorpset og talte højlydt om, at københavnerne havde været 12 mænd på banen. Igen.

Så glad var David Nielsen lige efter slutfløjt. Foto: Lars Poulsen

Dommer Burchardt begik en klar fejl ved at fløjte kampen af, men straffesparket for hånd på bolden af Benjamin Hvidt kan sagtens forsvares.

Sådan faldt målene i Parken 1-0 Jonas Wind (15) Rasmus Falk satte fart og fandt Jonas Wind med en præcis pasning i dybden. FCK-angriberen pressede sig foran Casper Højer i feltet og passerede med en elegant firsttimer Kamil Grabara. 1-1 Patrick Mortensen (20) Bubacarr Sanneh fik lov at stå udækket ved et hjørnespark. Han fik to forsøg til at heade mod mål, og i anden omgang fik Patrick Mortensen med hovedet dirigeret bolden i nettet. 1-2 Patrick Mortensen (27) Mathias 'Zanka' Jørgensen mistede midt på banen til hurtige Gift Links. 'Kalle' Johnsson kunne ikke holde sydafrikanerens afslutning, og topscorer Mortensen fik prikket returen i nettet. Foto: Lars Poulsen

1-3 Patrick Olsen (29) Efter et indkast fik Patrick Olsen alt for meget tid og plads uden for FCK-feltet. Han tog chancen og huggede på mål, og hans hårde, flade afslutning nåede 'Kalle' Johnsson ikke ned til i tide. 2-3 Mohamed Daramy (55) FCK-anngriber stod fuldstændig udækket i forbindelse med et hjørnespark. Bolden endte i hans område bagerst i feltet, og han sparkede den resolut ind bag Kamil Grabara i AGF-buret. 3-3 Jonas Wind (90+7) FCK-topscoreren viste sig nok en gang sikker fra straffesparkspletten. Han hamrede udligningen i nettet. Vis mere Luk

- Der er ikke så meget at sige til det. Jeg har mere fokus på, at det var vildt, at han kunne finde seks tillægsminutter. Det er det eneste, sagde AGF-træner David Nielsen, der så at sige kom hurtigt ned på jorden igen efter sin jubel i Parken.

- Jeg kunne godt se, at det var noget galt. Det er sket i Premier League også, og der er ikke så meget at komme efter.

- Da jeg var på vej ud af banen, vidste jeg godt, at han ville fløjte det straffespark, sagde David Nielsen, der roste sit hold for en brølstærk præstation, men samtidig ærgrede sig over, at AGF'erne i de sidste minutter tog mange dårlige beslutninger:

- Vi skal bare spille dem hjem, men gør det ikke. Det var lige ved og næsten. Vi mangler lige fem sekunder af kampen, så var vi lykkedes med, hvad vi ville.

- Men nu er det ovre, og der er ikke noget at gøre ved det.

Patrick Mortensen fik sig en snak med Jørgen Daugbjerg Burchardt efter 3-3-kampen. Foto: Lars Poulsen

Patrick Mortensen lignede med to scoringer i en times tid den store helt for AGF, men måtte se den rolle forsvinde med kampens sidste spark.

- Det var ikke på grund af den situation, at vi kun får uafgjort. Det er 100 procent vores egen skyld. Vi laver for mange børnefejl de sidste fem-ti minutter, sagde AGF-kaptajnen, der ikke nåede at juble helt så meget som sin træner.

- Det var lidt kaotisk, men jeg når at høre noget om hånd på bolden. Og da jeg ser på Jørgen, kan jeg godt se, at der er noget galt.

- Han laver en fejl (ved at fløjte af, red.), men når han siger, at han har reglerne på sin side, må man stole på det, sagde Patrick Mortensen, der med 11 sæsonmål ligger side og side med Jonas Wind på førstepladsen på topscorerlisten.

- Dommeren beklager dybt

