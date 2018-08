Kyniske AGF nedlagde Hobro

HOBRO (Ekstra Bladet): AGF begynder at ligne et bundsolidt fodboldhold. Nogen vil endda mene kedeligt, men ikke denne fredag i Hobro. For ikke nok med at AGF nok engang holdt buret rent, aarhusianerne var også knivskarpe i kontrafasen og foran mål.

Det gav en 2-0 sejr i Himmerland, og dermed melder AGF sig ind i Superligaens øjeblikkelige topstrid.

Op til kampen blev der sagt og skrevet meget om AGF’s manglende evne til at score mål. Der skulle ikke gå mere end 11 minutter, så lukkede aarhusianerne munden på kritikerne - for en stund i hvert fald.

Bror Blume slog et hjørnespark mod forreste stolpe, som Mustafa Amini uhindret kunne sætte de orange krøller på, da ingen fra værternes zoneopdækning fulgte med australieren.

Med til historien hører i øvrigt, at Hobro har været håbløse til at forsvare denne sæson. Særligt på dødbolde. Aminis hovedstød blev det 10. mål scoret mod Allan Kuhns mandskab på dødbolde i syv kampe.

Hjemmeholdet fik dog hurtigt rystet AGF’s træffer af sig og satte sig på opgøret via indædt fight og små ufine metoder. AGF-erne var heller ikke Guds bedste børn, og dommer Benjamin Willaume-Jantzen havde sit at se til.

Aggressiviteten gav en stor mulighed til tilbagevendte Pål Kirkevold, der efter en god halv time erobrede bolden foran AGF-feltet og herefter krøllede den lige ved siden af venstre stolpe.

Ti minutter forinde havde Aleksander Jovanovic næsten foræret værterne et mål, da serberen boksede et kæmpe hul i luften, så Emmanuel Sabbi fik frit skud. Amerikanerens halvflugter traf dog stolpen.

Aleksander Jovanovic kunne i øvrigt meget vel spille afskedskamp for AGF i Hobro, idet han ifølge Ekstra Bladets oplysninger er tæt på et skifte spansk fodbold.

Gæsterne fra Aarhus var konstant giftige på omstillinger, og Mustapha Bundu stod fadder til mange gode ryk i første halvlegs afslutning. Det var dog først tre minutter inde i anden akt, at det direkte spil gav pote.

Her lavede Casper Højer en fantastisk diagonalaflevering, som Dino Mikanovic brugte til at styrte forbi Mathias Haarup og foran mål fandt han anfører Jens Stage, der ikke kan gøre noget galt for tiden. U21-landsholdspilleren fordoblede da også sikkert føringen. Stage måtte i øvrigt lade sig udskifte efter en times tid, da han fik et lille riv i lysken og måtte spare sit i øvrigt slidte bentøj.

Det gjorde ikke udeholdet mindre farligt, og med godt 20 minutter igen skulle Tobias Sana have slukket lyset for Hobro, da svenskeren var helt alene med Jesper Rask. Keeperen gjorde intet udfald, og så valgte den nyligt tilbagevendte Sana at losse bolden ind på benene af Rask.

Mindre kunne gøre det for David Nielsen og co. - og med 2-0 sejren er AGF stadig det eneste ubesejrede mandskab i Superligaen.

