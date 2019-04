Kyniske AGF sikrer Superliga-billetten

Patrick Mortensen scorede sit fjerde mål i gruppespillet, da AGF vandt over Sønderjyske

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Patrick Mortensen har fået sin del af de hånlige bemærkninger for flere afbrændere siden ankomsten til Aarhus.

Efter De Hvide mandag aften sikrede sig en ny sæson i Superligaen, er det på sin plads at gøre Patrick Mortensen til kandidat til titlen 'vinterens bedste indkøb.'

For fjerde gang i gruppespillet var Patrick Mortensen på pletten, da aarhusianerne havde brug for det. Kort før pausen syede Jakob Ankersen og Casper Højer Nielsen et sjældent AGF-angreb sammen. Fra fløjen huggede Højer kuglen ind i minefeltet mellem Sønderjyskes keeper Sebastian Mielitz og centerforsvarer Marc Pedersen - lige der hvor en angriber propper flødeskum på kagen.

Patrick Mortensen havde fundet sin position og med en velplaceret flugter smækkede han AGF på 1-0.

Sjette forårstræffer til Patrick Mortensen, der dermed er den næstmest scorende i Superligaen efter nytår - efter Andreas Skov Olsen.

Hans effektivitet foran kassen er fuldt ud på niveau med Superligaens skarpeste - to afslutninger, giver et mål. Den akkord holdt Patrick Mortensen med præcision i Haderslev i første halvleg.

Han kom frem til gæsternes første afslutning med et hovedstød fra en spids vinkel efter 20 minutter. Og lige før pausen var præcisionen der.

Så lader vi i denne anledning det passere, at Patrick Mortensen ti minutter før tid burde have gjort det til 2-0, da han blev spillet helt fri med Sebastian Mielitz.

Det kan passende stå som en advarsel til Sønderjyske før returmødet i Aarhus skærtorsdag. Patrick Mortensen scorer næste gang han får chancen.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm havde til nøglekampen givet angrebsåbenbaringen Peter Christiansen chancen fra start i stedet for målkolde Mart Lieder.

Teenageren gav AGF masser af problemer, men forivrede sig på chancerne. Først huggede han i sidenettet efter et kvarter, og da Johan Absalonsen intelligent sendte ham fri kort efter, så vandt AGF-målmand Kamil Grabara duellen.

Sønderjyske havde fortjent udbytte i en stærk første halvleg, men de bedste muligheder blev forspildt, og gjorde hjemmeholdet det også svært for sig selv med en stribe upræcise pasninger, når AGF var ude af balance.

Pauseføringen gjorde situationen svær for Sønderjyske, der var tvunget til sejr for at lægge pres på AC Horsens og øge afstanden til formstærke Vejle.

De gode takter fra første halvleg forsvandt og som anden halvleg skred frem blev situationen mere og mere desperat.

Kees Luijckx kunne have give desperationen en forløsning da han slap helt fri med fem minutter igen, men Kamil Grabara var atter AGF en vigtig mand, og så kunne AGF køre sejren hjem, der i realiteten sikrer en ny sæson i Superligaen.

