Langer ud efter AGF: Blev dårligt behandlet

William Eskelinen blev i 2019 hentet ind på en femårig aftale i AGF. Ægteskabet mellem de to startede godt, men sluttede katastrofalt.

Han hjalp blandt andet AGF til en tredjeplads i sin debutsæson, men blev sidenhen henvist til U19-holdet. I sommer kom Jesper Hansen til fra FC Midtjylland, og så røg hele planen for svenskeren ud af vinduet.

- Jeg forstod ret hurtigt, at han var her for at spille fra første dag. Så planen, der var lagt for mig, blev bare smidt i skraldespanden og så var dagene talte. Det var selvfølgelig rigtig hårdt, siger William Eskelinen til det svenske medie Fotbollskanalen.

Ifølge den svenske keeper skete det fra den ene dag til den anden, og han mener ikke selv, at han kunne have gjort noget ved tingenes tilstand.

- De ville af med mig for enhver pris. Og siden har de ikke behandlet mig særlig godt. Det siger mere om dem, end det gør om mig, at de er villige til at behandle mig dårligt for at få mig til at skifte klub.

Tilbage i marts rykkede William Eskelinen til svenske Örebro SK, hvor han igen har fundet glæden ved fodbolden.

- Det var en prioritet for mig at komme væk derfra, så jeg kunne finde glæde et andet sted. Det var ikke holdbart i Danmark, siger William Eskelinen.

Den 25-årige keeper er startet sæsonens første fire kampe i den næstbedste svenske række for Örebro SK. Selvom Eskelinen er glad for sit skifte væk fra Danmark, så mente hans forhenværende kollega, at han ødelagde hans karriere.