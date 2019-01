Lettet AGF-chef: - Det må aldrig ske igen!

David Nielsen er glad for, at AGF allerede har hentet tre nye navne ind til foråret - nu mangler kun en angriber

Der har været travlt i AGF hen over julen og nytåret.

Det gav sig til udtryk mandag formiddag, da AGF-spillerne mødte ind til årets første træningsdag på Fredensvang. Hele tre nye ansigter var at finde i aarhusianernes trup, der dermed går forstærket ind til forårets jagt på top seks, der fortsat lurer i det fjerne.

Frederik Tingager, Alexander Munksgaard og Kamil Grabara er navnene på de nye folk, som cheftræner David Nielsen har fået under sine vinger. Alle tre er spillere, som David Nielsen har peget på.

AGF's januarvindue: Tilgange: Alexander Munksgaard (Højre back, FC Midtjylland) Frederik Tingager (Central forsvarer, Eintracht Braunschweig) Kamil Grabara (Målmand, Liverpool (leje)) Afgange: Roman Mysak (Målmand) Björn Daniel Sverrisson (Central midtbane)

Derfor var det en yderst tilfreds og optimistisk AGF-chef, der mandag havde første arbejdsdag i 2019.

- PC (sportschef, Peter Christiansen, red.) har jo spist juleand med headset på for at give mig så optimale arbejdsbetingelser som muligt. Det er en kæmpe fordel, at vi næsten har alle brikker på plads første arbejdsdag. Vi har brugt megen tid på at forberede vinduet, og det har båret frugt, sagde David Nielsen, da den korte formiddagstræning var overstået.

David Nielsen lagde ikke skjul på sin glæde over PC's julegaver. Nu mangler kun den vigtigste brik i det aarhusianske puslespil. En vaskeægte angriber med mål i støvlerne.

AGF mangler stadig en angriber - om det var derfor, David Nielsen selv var med i årets første træning, skal vi lade være usagt. Foto: Claus Bonnerup

Hollandske Sven Braken har været tæt på et skifte til Aarhus, men i sidste ende kunne PC ikke blive enig med NEC Nijmegen om en overgangssum, så David Nielsen må fortsat vente på sit største transferønske.

- Det er tydeligt for enhver, at vi mangler et eller andet oppe foran. Dermed ikke sagt, at jeg er utilfreds med truppen. Vi får Mustapha Bundu og André Riel ind i kanonform, som begge var ude med skader i store dele af efteråret.

- Men det er klart, at vi søger efter noget oppe foran, og så må vi se, hvad der kan lykkes, sagde David Nielsen og gav samtidig udtryk for, at han ikke var tilfreds med bredden i sin trup i efteråret.

Artiklen fortsætter efter billedet.

David Nielsen har fået flere strenge at spille på i AGF i forhold til efteråret. Foto: Claus Bonnerup

- Startformationen gav ofte sig selv i efteråret. Det må aldrig ske igen! Vi SKAL have utilfredse spillere i truppen. Der SKAL være muren i krogene fra spillere, der er på bænken, men som mener, de skal være blandt de 11 første. Sådan skal tingene hænge sammen i AGF.

- Sådan var det ikke i efteråret, og den situation må vi aldrig bringe os selv i igen i fremtiden. Derfor er jeg også rigtig godt tilfreds med vores ageren på transfermarkedet indtil videre. Nu har vi kvalitet og garderinger på alle pladser. Jeg kunne ikke ønske mig en meget bedre start på det nye år, lød det fra David Nielsen.

Læs meget mere om AGF herunder:

Se også: Officielt: AGF henter spiller i FC Midtjylland

Se også: Lang næse til AGF: Nu skifter superstjernens søn klub

Se også: Superliga-programmet offentliggjort: Dem møder din klub i premieren

Se også: Gang i svingdøren: AGF sender to spillere på porten