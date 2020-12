- Mærker hvor stor en klub, AGF er

AGF sluttede efterårssæsonen af med en 3-0-sejr over AaB, og det var selvsagt et godt punktum for den første tid efter sidste sæsons bronzemedaljer. I det hele taget glæder det også Aarhus-klubbens cheftræner David Nielsen, at de har kunne bevise sig.

Det fortæller han i et interview med Århus Stiftstidende, hvor han også fortæller, at han oplevede sejren som en perfekt kamp for dem.

- Efter hver kamp har jeg skulle forsvare et eller andet, der ikke fungerede på mit hold. Og på den måde mærker vi hvor stor en klub, vi er, og hvor store krav spillerne har spillet under i år. Det er derfor, at anden sæson efter en succes er svær, siger han og fortsætter:

- Det er det eneste, vi har hørt hele tiden; nu vil det blive svært. Men alligevel er vi ikke i så dårlig en forfatning, lyder det fra David Nielsen.

Endvidere peger AGF-træneren på, at det har været et hårdt program for spillerne, og derfor sender han et stort cadeau til mandskabet for at kunne holde intensiteten hele vejen igennem det sidste opgør inden vinterpausen.

Særligt i første halvleg var aarhusianerne også tydeligt stærkere end AaB-holdet, hvor alle tre mål blev scoret.

Sejren betyder, at AGF går ind til vinterpausen med tre point op til førstepladsen.

