Mangedobler værdi: Scorer kassen på et år

AGF betaler AaB 6 mio. kr. nu og kan – hvis alle bonusser udløses – ende med at betale tæt ved ni mio. kr. for Patrick Olsen. Han kom til Nordjylland for mindre end en halv mio. kr. sidste sommer

Det sendte chokbølger gennem fodbold-Danmark, da AGF onsdag morgen offentliggjorde købet af Patrick Olsen fra rivalerne i AaB.

En opsigtsvækkende handel mellem to rivaler, hvor AGF nu har svækket en af konkurrenterne betragteligt.

Omvendt har AaB lavet en rigtig god handel.

Nordjyderne hentede Patrick Olsen i FC Helsingør sidste sommer, hvor klubben betalte i niveauet 400.000 kr. for midtbanespilleren, der nu skal optræde for sin niende klub i en alder af 26 år.

Patrick Olsen efter en af sine ni scoringer for AaB i sidste sæson. Nu er han skiftet til AGF, der har tegnet en femårig kontrakt med midtbanespilleren. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nu er han solgt videre for et beløb, der angiveligt har udløst 6 mio. kr. her og nu og så en betaling i rater, hvor den samlede pris formentlig ventes at lande i niveauet ni millioner kroner, hvis alle bonusser bliver udløst.

Efterfølgende har AaB opjusteret forventningerne til året med tre mio. kr. Det er også et klart signal om, at en del af millionerne fra salget af Patrick Olsen skal geninvesteres i en kompetent erstatning.

Det lå på ingen måder i kortene, at Patrick Olsen skulle sælges her og nu. Det er under to måneder siden, han forlængede sin aftale frem til 2023 med AaB.

- Patrick gjorde det godt for os i den forgangne sæson, og det lå ikke i kortene, at vi skulle tage afsked med ham nu, siger sportschef Inge Andre Olsen til AaBs hjemmeside.

- Vi er dog af den overbevisning, at vi har modtaget et favorabelt tilbud, ligesom vi er trygge ved, at vi kan finde en kvalificeret erstatning for ham enten i den eksisterende trup eller via en tilgang udefra.

Patrick Olsen nåede 40 kampe og scorede ni mål for AaB. Han har fået en femårig aftale med AGF.

I AGF bliver han genforenet med David Nielsen, som han også havde som træner i norske Strømsgodset.

