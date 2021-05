Matchvinder kan være tabt for AGF

Kevin Diks er virkelig trådt i karakter på AGF’s mandskab i mesterskabsspillet.

Et mål mod Brøndby, to mod FCK og så blev han matchvinder mod lokalrivalerne fra Randers FC.

Desværre for AGF, så virker det til, at Kevin Diks er tabt for aarhusianerne, når Superliga-sæsonen er overstået.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så kigger Kevin Diks andre steder hen end Aarhus, når fremtidsplanerne skal lægges.

Opblomstringen i AGF har vist hollænderens store potentiale, og som landet ligger nu, så vil højre backen rejse ’hjem’ til Fiorentina og tage kampen op i Serie A-klubben.

Der tjener Kevin Diks så gode penge, at han er fuldstændig urealistisk at hente til AGF på en fast kontrakt, og med de fortsatte gode præstationer i Superligaen, så er der allerede flere klubber, der har udvist interesse i at tilknytte Diks. Også fra finere adresser end på Fredensvang.

Hovedpersonen selv var yderst diplomatisk efter sejren i Randers søndag.

- Jeg har kontrakt med Fiorentina, og det forholder jeg mig til. For at være ærlig, så forsøger jeg at lade være med at fokusere på fremtiden, da vi har masser vigtige kampe nu.

Kevin Diks har kurs væk fra AGF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men nu jeg alligevel har dig, hvor peger pilen hen? Kan du se dig fortsætte i AGF?

- Jeg skal have det fulde billede efter sæsonen og tale med min kæreste og min agent. Jeg holder alt åbent, og det er også op til Fiorentina. Måske bliver jeg, måske spiller jeg i Fiorentina og måske et helt tredje sted.

Så lad mig prøve på en lidt anden måde. Er du ved at være for god til AGF og Superligaen med dine seneste præstationer?

- Jeg kender mit potentiale, og jeg har stor selvtillid. Jeg har kæmpet med at komme tilbage fra skader, men jeg er ved at være der. Jeg tror på mine egne evner, men jeg holder alle muligheder åbne.

24-årige Kevin Diks har syv U21-landskampe under bæltet for Holland.

