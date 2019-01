Medie: AGF henter spiller i FC Midtjylland

De danske mestre har mange dygtige spillere, og derfor er det også svært at komme på holdet og spille fast.

Det har højre back Alexander Munksgaard måttet sande, efter den talentfulde back i foråret var inde omkring startopstillingen og så ud til at bide sig fast. I efteråret gled han dog ud af holdet igen, og det tager han nu konsekvensen af.

Tipsbladet.dk erfarer, at Alexander Munksgaard skifter til AGF.

Aftalen mellem klubberne er på plads, og højrebacken præsenteres formentlig senere fredag.

AGF har allerede den dygtige back Dino Mikanovic på samme position, men fra Mikanonvic' lejr er det tidligere blevet ytret, at kroaten gerne vil videre, og at det allerede kan ske i dette transfervindue.

Det vil give god mening for AGF at sælge nu, for højrebacken har kontraktudløb til sommer. Hvis det ikke ender med et salg af Mikanovic, kan Munksgaard bruge foråret på at stå i lære hos den dygtige kroat.

21-årige Alexander Munkgsaard havde kontrakt med FC Midtjylland frem til sommeren 2023. Han kom op gennem FCM's ungdomsafdeling, inden han i 2016/2017-sæsonen var udlejet til Lyngby BK.

Højrebacken har spillet 24 Superliga-kampe alt i alt - 14 af dem for FC Midtjylland.

Han kender AGF-træner David Nielsen, for det var netop Nielsen, der i sin tid som træner for Lyngby hentede Munksgaard til på en lejeaftale.