Mere godt nyt for AGF: Bliver seedet

Det endte med at blive en rigtig god europæisk aften for AGF.

Hjemme i Aarhus slog sidste sæson bronzevinder finske Honka 5-2 i 1. kvalifikationsrunde i Europa League, og nu kan AGF’erne glæde sig over, at de også vil være seedet, når der mandag trækkes lod til 2. kvalifikationsrunde.

AGF lå før torsdagens kampe lige uden for det seedede lag. To hold med en højere koefficient end den aarhusianske klub skulle derfor kikse, for at AGF kunne rykke op blandt de seedede klubber.

Da David Nielsens hvidklædte mandskab gik ud til 2. halvleg mod den finske klub, var det allerede sket.

Først tabte hviderussiske Dinamo Minsk 0-2 til Piast Gliwice, og lidt senere var det så Alashkert FC’s tur til at ryge ud på hjemmebane.

Den armenske klub tabte 0-1 til Renova fra Makedonien. Dermed rykkede AGF op blandt de 36 seedede klubber, hvor også FC København er at finde.

Det betyder, at AGF slipper for stærke mandskaber som Tottenham, AC Milan og Glasgow Rangers, når der trækkes lod i schweiziske Nyon.

I stedet kan aarhusianerne møde mandskaber som eksempelvis Bodø/Glimt, Ventspils og Lincoln Red Imps.

UEFA inddeler før lodtrækningen holdene i syv seedningsgrupper på enten ti eller 12 hold. Derfor finder vi også først senere ud af, hvilke fem eller seks hold som AGF’s modstander skal findes iblandt.

Men som seedet er chancen for at gå videre under alle omstændigheder noget større end som useedet. Der trækkes lod mandag, og kampene i 2. rundes spilles torsdag 17. september.

Som tilfældet er med alle kvalifikationsrunder i Europa League, bliver det hele afgjort over kun en kamp, og lodtrækningen afgør, hvem der får hjemmebane.

