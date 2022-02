Midtbaneflop koster AGF milliontab

Patrick Olsen bliver næste spiller der forsøger at genoplive karrieren med et eventyr i Polen - Slask Wroclaw lokker med en aftale frem til 2025

Der var ingen grænser for stoltheden, da AGF for halvandet år siden lokkede Patrick Olsen væk fra AaB.

Nu lister AGF midtbanemanden ud af bagdøren med et milliontab til følge.

De Hvi'e er enige med polske Slask Wroclaw om en overgang til cirka to mio. kr.

Det betyder i runde tal, at AGF kommer til at notere et tab i regnskabet på 2,2 mio. kr.

Patrick Olsens ophold i AGF blev aldrig en succes. Han blev hentet ind sommeren 2020 som et prestigeindkøb fra AaB for seks mio. kr.

Efter en supersæson ved Limfjorden lokkede De Hvi'e med europæisk fodbold, god løn og en placering i toppen af hierarkiet.

Spillemæssigt fandt Patrick Olsen aldrig takterne i AGF. Hans pasningsbetonede stil blev for statisk i AGF-opspillet, og den endelige nedtur blev indledt i forbindelse med AGF's nederlag på 2-0 i Viborg.

Udskiftet for sidste gang... kursen går mod Polen. Foto: Lars Poulsen

David Nielsen degraderede sin dyrt indkøbte midtbanekreatør til bænken, og Patrick Olsens spilletid var yderst begrænset resten af efteråret.

De Hvi'e hentede 16 point og var ubesejret i de otte kampe uden Olsen i starteren mod afslutningen af efteråret.

Da AGF 31. januar rejste på vinterens anden træningslejr efterlod de Olsen i Danmark for at han kunne få et klubskifte på plads.

Patrick Olsen skiftede fra AaB for seks mio. kr. på en femårig aftale.

Det betød dermed, at hans værdi regnskabsmæssigt lå på 4,2 mio. kr., og da klubben dermed ikke får dækket det fulde beløb, er det ensbetydende med, at klubben må konstatere et tab.

Den polske avis Super Express var de første til at skrive om overgangen, og det forventes, at Patrick Olsen laver en aftale frem til 2025 i klubben.

I den forbindelse kommer AGF formentlig til at skulle kompensere sin spiller for den lønnedgang, som han imødeser ved skiftet. Månedslønnen i Slask Wroclaw ligger omkring 100.000 kr.