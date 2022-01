Nu vågner AGF: Henter talent i Ajax

Eskild Dall vender ryggen til Amsterdam og skal kickstarte karrieren i Smilets By

Der har været meget stille på Fredensvang denne vinter, men nu ser De Hvi'e ud til at vågne fra vinterdvalen.

Netop som spillerne vender retur fra vinterens første træningslejr på Tenerife, så dukker det første nye ansigt op.

Ekstra Bladet forstår, at Ajax-talentet Eskild Dall er på vej til AGF.

Den 19-årige offensiv-talent bliver i første omgang hentet ind på en lejeaftale, og det er oplagt tanken, at han skal være et alternativ til Patrick Mortensen og skal stå i lære ved den erfarne bomber.

Patrick Mortensen skal være en isnpiration for den nye AGF'er. Foto: Ernst van Norde

Eskild Dall bliver i AGF genforenet med nogle velkendte ansigter. AGF's U19-træner er Dennis Pedersen, som angriberen kender fra tiden i Silkeborg.

Og så ramler han ind i agenten, der stod bag skiftet til Ajax, talentchef Jesper Ørskov.

Eskild Dall, der hører med omkring det danske U19-landshold, skiftede sommeren 2020 fra Silkeborg til Ajax for 4,5 mio. kr., da han var 17 år.

Eskild Dall har de seneste halvandet år været i Ajax. Foto: Claus Bonnerup

Det er ikke blevet til mange kampe for angriberen, der har gjort sig i Youth League og på U18-holdet. Eksempelvis endnu har sin debut på U23-holdet i Eerste Divisie til gode.

Det skulle dreje sig om en lejeaftale i første omgang med mulighed for køb til sommer, hvor Eskild Dall vil have et år tilbage af sin aftale i Amsterdam-klubben.