Ny AGF-boss taler med Premier League-manager

Stig Inge Bjørnebye har for få dage siden talt med Premier League-manager en halv time og har også tæt kontakt til sin gamle klub, Liverpool

AGF-målmand Kamil Grabara er på lejeaftale fra Liverpool frem til sommer, men mange fans håber, at den aftale kan blive forlænget og gjort permanent.

Klubbens nye sportschef Stig Inge Bjørnebye har en fortid som spiller i Liverpool, og det kan være en fordel.

- Jeg har tæt kontakt med klubben. Jeg var der i otte sæsoner og er ofte tilbage, jeg har venner her, og mine børn er født her, så den kontakt har jo en værdi, siger Bjørnebye i Jyllands-Postens AGF-podcast KSDH.

Bjørnebye får tilgang til information fra Liverpool, og han lærer også om, hvordan der trænes fysisk og taktisk - og generelt har han kontakter højt oppe i fodboldverdenen.

- Senest i går aftes havde jeg en 30 minutter samtale med en manager i Premier League, og jeg værdsætter de kontakter, jeg har, og jeg forsøger at udnytte det professionelt, siger Bjørnebye.

Omkring Grabara understreger Bjørnebye, at man generelt ikke står i en lige så stærk position, når man kun har en spiller på lån, da det kommer an på begge klubbers ønske.

Grabara var første gang udlejet fra Liverpool til AGF i foråret 2019 og returnerede til AGF igen i september 2020.

Grabara er ofte i fokus for sine spektakulære redninger (og indimellem svipsere), men her er det for at hive FCK's Viktor Fischer op, da denne efter manges mening filmede og smed sig på banen i holdenes april-opgør i Aarhus.

Den nu 22-årige polak kom til Liverpool fra Ruch Chorzow i 2016, men har endnu ikke spillet en førsteholdskamp. Han sad dog første gang på bænken i september 2018, da Liverpool tabte til Chelsea i en Carabao Cup-kamp.

Udover AGF har Grabara i 19/20-sæsonen været udlejet til Huddersfield i Championship, og hans kontrakt med Liverpool udløber i sommeren 2022.

Stig Inge Bjørnebye spillede 139 kampe for Liverpool fra 1992 til 2000 og nåede siden også 55 kampe for Blackburn, mens det blev til 76 A-landskampe for Norge - og i øvrigt også 13 kampe som udlejet til Brøndby.

