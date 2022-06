Ny AGF-chef lover: - Er ingen Peter Hyballa

Disciplineret, struktureret, direkte og ligefrem.

Det er nogle af de ord, der er blevet sat på Uwe Rösler, siden det kom frem for godt en uge siden, at tyskeren er den ny sherif i AGF.

Humoristisk og karakteristisk er et par andre ord, man nu kan klistre på tyskeren.

Da Ekstra Bladet mødte Uwe Rösler på Fredensvang, efter onsdagens første træningspas, spillede den ny AGF-chef i hvert fald på alle tangenter, da han gav svar på, hvilken type træner, han selv anser sig for at være.

- Har du allerede skrevet, at jeg er som Peter Hyballa, spurgte Rösler med et glimt i øjet.

- Nej! Ikke endnu da.

- Godt! For jeg kan forsikre dig om, at sådan er jeg ikke i min måde at styre tingene på.

- Det lyder da godt.

- Det skal jeg ikke vurdere, men jeg kan forsikre, at jeg er en anden type træner end Peter Hyballa, lød det fra Uwe Rösler, inden det blev mere seriøst.

Uwe Rösler giver Ekstra Bladet hånd på, at det ikke er en ny Peter Hyballa, der er kommet til Danmark... Foto: Anders Brohus

- Fra din tid i Skandinavien har du alligevel et ry som en lidt hård træner, der forlanger meget af sine spillere. Er det korrekt?

- Det kommer an på, hvad du mener med ’hård træner’. Jeg stiller uden tvivl store krav til mine spillere. Som toptræner skal man forlange meget. Først og fremmest af sig selv, men bestemt også af de folk, som man arbejder sammen med – også i klubbens organisation.

- Jeg synes ikke, jeg er streng, så det ved jeg ikke, hvor du har fra. Til syvende og sidst, så har klubben scoutet grundigt efter en ny cheftræner, og AGF har kunnet lide, hvad de hørte fra mine referencer, og jeg er glad for, at jeg er her, og jeg er ganske sikker på, at vi kommer til at få succes og komme godt op i tabellen, lød det fra Uwe Rösler.

Uwe Rösler har nu haft en uge i det aarhusianske førersæde, og selv om han stadig ikke har haft sin fulde spillertrup til rådighed, så er cheftræneren godt tilfreds med sin begyndelse på Fredensvang, hvor spillertruppen har fået at mærke det med, at 'chefen forlanger meget af sine spillere'.

- Vi har en lidt tynd trup lige p.t. Især fordi vi har u-landsholdsspillere og landsholdsspillere på ferie. Men det gode er, at vi ikke har nogen større skader, ligesom vi kan se nogle u-spillere an.

- Nu kører vi på med at få spillerne i form med en lille, intern træningslejr, hvor vi har to træningspas om dagen. Jeg er glad for min indledning i klubben, hvor der er fantastisk energi og passion, siger Uwe Rösler og fortæller, at han forventer tilgange i sin offensiv inden alt for længe.

Uwe Rösler er særdeles godt tilfreds med energien i AGF-truppen og sin egen indledning i klubben. Foto: Anders Brohus

- Jeg er nødt til at se alle spillere i førsteholdstruppen, før jeg har mit fulde overblik, men det er ingen hemmelighed, at vi går på transfermarkedet for at styrke os.

- Præcis hvilke positioner må vi lige vente og se, men de fleste kan godt se, at vi mangler folk i offensiven. Jeg er fortrøstningsfuld, men et par gode forstærkninger, så har vi en virkelig god trup, forsikrer Uwe Rösler.

