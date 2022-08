Ny AGF'er: - Pilen peger op

AGF-fansene skulle holde tungen lige i munden fredag aften for at følge med.

Læs kampanalysen fra AC Horsens AGF-her:

Fra himmel til helvede: AGF fældet af oprykkere

I pausen af Superliga-kampen mod Horsens valgte De Hviee nemlig at præsentere sin ny midtbanespiller, 21-årige Kevin Yacob, der kommer til fra IFK Göteborg.

- Han er hentet, fordi han er i gang med at skabe sig en fin karriere. Han har en god alder og et godt udviklingspotentiale. Pilen peger op, og han har haft en flot sæson i Sverige.

Artiklen fortsætter under billedet...

Stig Inge Bjørnebye fik lukket hullet efter Albert Grønbæk i AGF. Foto: Ernst van Norde

- Han er fysisk stærk og har en god boldomgang, sagde sportschef Stig Inge Bjørnebye, der ikke har store planer resten af august.

- Nej, man ved aldrig, hvad der sker sidst i vinduet, men jeg er godt tilfreds med den trup, vi har nu.

Læs også:

Slutspurt før lukketid: Her er AGF's transfer-plan

Annonce:

I Horsens kan de også være godt tilfreds med spillertruppen. Også selv om Den Gule Fara har meldt ud, at man jagter et supplement til Anders K. Jacobsen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Anders K. Jacobsen blev helten i Horsens. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den erfarne angriber fik dog vist, at han trods nedturen i Odense i mandag stadig har sin målnæse.

- Jeg havde nu nok overlevet, hvis ikke jeg havde scoret mod AGF. Men det er klart, at det er rart at nulstille kampen i Odense. Jeg havde masser af muligheder for at hjælpe holdet, men svigtede. Det gjorde jeg heldigvis godt igen mod AGF, lød det fra AK, der fortsatte.

- Det er en del af jobbeskrivelse. Jeg har altid brændt chancer, men jeg har altid været god til at komme tilbage at score mål. Det er rart at hjælpe til at bygge videre på vores gode sæsonstart i Horsens.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

- Jeg er ingen magiker!

Glem Cornelius! Her er FCK's muligheder

AGF overvejer svensk offensivtalent

AGF-finte smadrer Randers-transfer