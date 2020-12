Ny chefstilling i AGF

Fatah Abdirahman har været U19-cheftræner i AGF i de seneste år, men nu får han nyt job i klubben. Han skal være teknisk chef, men hvis man tror, at han dermed afløser sportschef Peter PC Christiansen, kan man godt tro om igen.

I Vejle er teknisk chef Jacob Krüger ellers også det tætteste, klubben kommer på en sportschef, men i AGF er rollen mere tilknyttet ungdomsafdelingen.Abdirahman får ansvaret for overgangen fra ungdomholdene til førsteholdet ogscouting af spillere, primært til de ældste ungdomshold.

-Vi har brugt de seneste uger på at finde frem til, hvordan vi blander kortene på den bedst mulige måde i vores talentafdeling, og her ser vi udnævnelsen af Fatah til teknisk chef som en klar styrkelse af vores setup. Vi har haft et stort ønske om at afsætte endnu flere ressourcer til både overgangen fra ungdomseliteholdene til A-truppen og til vores scouting, og det er områder, som Fatah nu skal være med til at løfte som teknisk chef, siger administrerende direktør Jacob Nielsen.

AGF udnævnte for nylig Jesper Ørskov som ny talentchef, og han,Fatah Abdirahman samtHead of Coaching Martin Bloch skal fremover tegne klubbens talentafdeling.

-Fatahs kontrakt som U19-træner udløber her til sommer, og vi har i et stykke tid vidst, at han har ønsket nye udfordringer. Vi er derfor også glade for, at det er lykkedes at fastholde Fatah i vores organisation, da han har nogle helt åbenlyse kompetencer i forhold til at identificere talentfulde spillere og ruste dem til de krav, der stilles på højeste niveau, siger Jacob Nielsen

Der er endnu ikke udnævnt en nu U19-træner, men klubben leder efterAbdirahmans afløser, der gerne skal tiltræde 1. januar. Fatah Abdirahman har været træner i AGF siden 2016 og blandt andet vundet U17-DM som træner.

-Jeg befinder mig rigtig godt i AGF, og derfor er jeg også glad for at få denne mulighed som teknisk chef. Målet er, at vi får endnu flere spillere gennem nåleøjet. Her spiller både scoutingen og transitionsdelen en afgørende rolle, og jeg vil arbejde hårdt for, at vi som klub bliver endnu skarpere på disse to områder, siger han.

