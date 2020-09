Ny storaktionær i AGF

AGF har i de seneste år oplevet fremgang på fodboldbanen, og i den seneste sæson blev det til det første sæt medaljer i Superligaen siden 1997. Nu har klubben også fået sig en ny storaktionær.

Det drejer sig om Henning Norup fra H. Norup Holding Aps, skriver Århus Stiftstidende.

Tilbage i 14. og 15. september havde Norup den helt store tegnebog fremme, da han har betalt to millioner kroner for aktier i Aarhus-klubben, så han nu sidder på 5,12 procent af aktiekapitalen i klubben.

Pressefoto

Samtidig betyder det med en ejerandel på mere end fem procent, at han nu bliver betragtet som storaktionær i virksomheden. Selv er han da også begejstret for, hvordan AGF har udviklet sig.

- AGF har en god ledelse, som har formået at sætte tæring efter næring. De arbejder med det lange, seje træk, og det betyder, at man har udviklet forretningen godt de seneste år, fortæller Henning Norup til avisen.

Endvidere mener Norup, at der er god balance i økonomien, og at klubben er ovre alle de store udsving. Samtidig håber han på, at der kommer et nyt stadion til byen om nogle år, som siger meget om potentialet.

Aktien har desuden været godt på vej i de seneste tre år, hvor den er tredoblet. Dog måtte de se den falde med to procent efter nederlaget torsdag aften i Europa League-kvalifikationen mod Mura.

