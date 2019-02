Ny Superliga-profil med selvtillid: Lige så god som Alisson

AGF har landet vinterens største fuldtræffer på transfermarkedet.

Helt bogstaveligt… for Kamil Grabara er 1,96 meter.

Men også i overført betydning. For den polske målmand har på tre kampe været så overbevisende, at det er svært ikke at tænke på, hvor De Hvide var endt denne sæson, hvis de allerede i sommer havde landet Liverpool-målmanden.

AGF havde papirerne på plads omkring den polske målmand i sommer, men Jürgen Klopp aflyste aftalen, da Simon Mignolet røg ind i en skade. Nødløsningen Oscar Whalley blev AGF’s førstevalg efter salget af Aleksandar Jovanovic – målene væltede ind, og sæsonen var ved at køre af sporet.

Med Kamil Grabara er den defensive stabilitet vendt tilbage.

Han har ikke været på overarbejde mod Sønderjyske og Esbjerg, men når han har været kaldet i aktion, så har den 20-årige målmand været overbevisende.

Stor selvtillid

Selv om tre kampe er lidt at vurdere på, så er der tendenser, som forklarer, hvorfor den nye AGF-keeper i efteråret udtalte til polske aviser, at han ikke følte sig markant ringere end træningsmakker Alisson Becker i Liverpool.

– Hvis jeg er i stand til at gøre de samme ting som Alisson Becker gør i træning, så er det jo ikke, fordi forskellen på os er enorm, konstaterer han med et skuldertræk.

Han taler flydende engelsk, uden den polske baggrund helt er forsvundet fra udtalen.

– Jeg ved godt, at der er folk, der synes, jeg lyder dum, når jeg siger sådan. Men det kan altså kun hænge sammen med, at de folk ikke selv har spillet fodbold. Det giver da ikke mening, at folk mener, jeg er meget ringere end ham. Jeg bliver da nødt til at tro på mig selv, slår han fast.

– Det vil jo være noget andet, hvis jeg spillede i tredjebedste række i Polen eller Danmark og påstod, at jeg var lige så god som Alisson.

Latterliggjort

– Jeg trænede med ham hver dag. Og naturligvis er der da forskelle på os, men de er ikke store. Jeg gad godt se, hvordan han var, da han var 20 år. Jeg synes, det er en naturlig og ærlig måde at snakke om tingene, men det betyder jo ikke, at jeg ikke er ydmyg, siger Kamil Grabara, der blev latterliggjort for sine selvbevidste udsagn

– Jeg synes faktisk, den historie blev blæst lidt op. Jeg synes ikke, jeg sagde noget forkert, siger den polske AGF-målmand med en selvsikkerhed, der ikke er sædvane hos enhver 20-årig.

– Jeg skal bare blive ved med at arbejde hårdt, og så når jeg får kampe, så skal jeg levere. Der bliver beviset leveret. Det er ikke så kompliceret.

– Hvem ved… måske er jeg bedre end Alisson om et år, eller måske når jeg aldrig nogensinde hans niveau.

– Men hvis ikke jeg selv tror på, at jeg kan det, hvem skal så tro det, spørger han uden at vente på svaret.

Lige nu tror AGF på Kamil Grabara, og den beslutning har de ikke grund til at fortryde.

