Nye problemer for AGF-legende: Stævnet af kurator

Problemerne tårner sig op for den tidligere AGF-målmand Lars Windfeld og den nuværende næstformand i den aarhusianske klub, Jesper Ørskov.

De to stod i spidsen for Titus Olie og Gas, der gik konkurs i maj sidste år. I december blev de politianmeldt af en samlet gruppe investorer, der følte sig snydt, og samme investorer, som er gået sammen i 'Foreningen af kritiske Titus-investorer', stævnede i september Lars Windfeld og Jesper Ørskov for et trecifret millionbeløb.

Nu kan Finans fortælle, at også kurator har stævnet makkerparret, fordi man har konstateret en mistænkelig overførsel forud for konkursen.

- På baggrund af disse undersøgelser har vi vurderet, at ledelsen har handlet ansvarspådragende ved ikke at sikre, at selskabets aktiver bestående af i hovedsagen indeståender på selskabets bankkonti blev fordelt i overensstemmelse med konkurslovens regler, men i stedet blev anvendt til at tilgodese koncernrelaterede selskaber og andre selskaber/samarbejdspartnere, hvor selskabets ledelse havde egne interesser, skriver kurator Søren Christensen Volder fra advokatfirmaet Bech Bruun i en redegørelse ifølge Finans.

Med andre ord skulle ledelsen for egen vindings skyld - og mod reglerne - have overført et beløb, som anslås til 1,7 millioner kroner, forud for konkursen.

Ifølge Finans har Titus daværende formand Jesper Ørskov nedlagt påstand om frifindelse, og han hævder, at han udelukkende har overført et beløb til eksterne investorer forud for konkursen. Lars Windfeld har ikke kommenteret den nye udvikling i sagen.

Udover at være en del af ledelsen var Lars Windfeld også hovedaktionær i selskabet.

I forbindelse med konkursen i maj sidste år sagde Lars Windfeld, at de dykkende oliepriser under coronakrisen kostede selskabet livet.

Ifølge de utilfredse investorer er uregelmæssighederne dog sket frem til 2020, hvorfor de ikke mener, der er sammenhæng mellem coronasituationen og uregelmæssighederne.

Udover godt 200 kampe for AGF var Lars Windfeld også administrerende direktør i klubben, men stoppede i 2009 på grund af stress.