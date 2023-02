Officielt: AGF-back tager til Norge

Transfervinduet er smækket i i Danmark, men det er det ikke i Norge, og det har Aalesunds FK udnyttet.

Den norske klub har nemlig hentet 25-årige Alexander Munksgaard i AGF.

Det bekræfter 'De Hviie' på sin hjemmeside.

- Alexander Munksgaard har ønsket at få nogle nye impulser i andre omgivelser, og det er nu lykkes at finde en god mulighed i Norge, som Munksgaard har ønsket at eftersætte.

- Vi har gennem hele forløbet haft gode samtaler og en fin dialog, og jeg er glad for, at der nu er lavet en god løsning for Alexander. Alle i klubben ønsker ham alt det bedste for foråret og held og lykke i Norge, siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye til AGF's hjemmeside.

Munksgaard har i alt spillet 105 kampe for AGF siden sit skifte fra FC Midtjylland i 2019, men i denne sæson er det blot blevet til et sølle minut i hele sæsonen.