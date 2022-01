Officielt: AGF henter dansker i Ajax

AGF har med få dage tilbage af transfervinduet styrket konkurrencen om pladserne i sin offensiv.

Fra den hollandske storklub Ajax ankommer 19-årige Eskild Dall på en lejeaftale, der gælder resten af indeværende sæson.

Det oplyser AGF på sin hjemmeside og tilføjer, at klubben har fået en købsoption med i aftalen. Størrelsen på denne bliver dog ikke afsløret.

Dall skiftede i sommeren 2020 fra Silkeborg IF til Ajax, hvor han siden primært har spillet på klubbens U18- og U19-hold.

- Det er en rigtig fin mulighed for både os som klub og for Eskild, at han nu kan komme til AGF.

- Han er en dygtig ung spiller, der stadig kan lægge på i sin udvikling - både fysisk som teknisk, og det bliver spændende at følge ham i vores setup i den kommende tid, siger AGF's sportschef, Stig Inge Bjørnebye.

Unge Dall ser frem til skiftet.

- AGF er en stor klub med nogle gode rammer, og jeg ser meget frem til at indgå i truppen, hvor jeg kan lære af erfarne dygtige spillere og gode trænere.

- Det bliver rigtig godt, og jeg glæder mig meget til at komme i gang, siger han.

AGF overvintrer som nummer syv i Superligaen.