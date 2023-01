Officielt: AGF henter Mikkel Duelund

Efter en stille januar har AGF nu hentet den tidligere U21-landsholdsspiller Mikkel Duelund ind på en kort aftale.

Det bekræfter klubben søndag på sin hjemmeside.

Formelt set skifter han til AGF fra ukrainske Dynamo Kiev. Han har dog det seneste halvandet år været udlejet til NEC Nijmegen i Holland.

- Det er en stor fornøjelse at kunne byde Mikkel velkommen tilbage i AGF og i 3F Superligaen, hvor han tidligere har været en profil.

- Han kommer nu tilbage til Danmark med en god erfaring, og han bliver med sit offensive drev og sin gode teknik en spændende og stærk tilføjelse til vores trup, siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye.

Mikkel Duelund slog for alvor igennem, da han spillede i FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling

AGF skriver ikke, om Duelund skifter på en lejeaftale eller en permanent kontrakt, men Bjørnebye bekræfter, at det er en kort aftale. Han har kontraktudløb med Dynamo Kiev til sommer.

- Begge parter har stærk og positiv indstilling om, at vi senere kan lave et længere samarbejde. Men på grund af de særlige omstændigheder i forhold til Kiev, er vi startet med en kortere aftale med Mikkel, siger nordmanden med henvisning til Ruslands invasion i Ukraine.

25-årige Duelund nåede fire mål i 42 kampe for Nijmegen, og han står også noteret for tre mål i 26 kampe for Dynamo Kiev.

Gennembruddet kom dog i FC Midtjylland, som han nåede 26 scoringer for i 120 kampe, inden han blev solgt til den ukrainske storklub i sommeren 2018.

Som helt ung spillede han i flere forskellige klubber i Aarhus. Blandt andet AGF i tre år, inden han tog til FCM.

- Jeg har haft lyst til at komme til AGF længe, og nu var timingen rigtig. Det har været min drøm at spille for AGF, siden jeg som barn var bolddreng, når vi spillede på Ceres Park - så jeg glæder mig meget til at løbe ind på Ceres Park som spiller, siger Duelund.