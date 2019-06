Officielt: AGF henter profil hos Superliga-rival

Som Ekstra Bladet og andre medier længe har kunnet berette, skifter Randers-profilen Nicolai Poulsen til AGF forud for den kommende sæson.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at den 25-årige midtbanespiller får en fem-årig kontrakt.

En kontrakt, der glæder AGF's træner, David Nielsen.

- De gange jeg har mødt Randers FC som træner, har Nicolai altid været en af de bedste. Han er en dygtig og intelligent midtbanespiller, der forstår at distribuere bolden godt fra sin plads midt på banen. Samtidig sidder der et godt hoved på ham. Han vil for alt i verden vinde, når han løber på banen, og den ærgerrighed kommer vi til at få stor glæde af, siger David Nielsen.

Skiftet er kontroversielt, fordi Nicolai Poulsen har spillet hele sin karriere i Randers, men netop de mange år i den samme klub har fået midtbanespilleren til at søge over til rivalen.

- Efter mange år i den samme klub har jeg haft brug for en ny udfordring i min karriere og den udfordring har jeg nu fundet i AGF, der er en stor og traditionsrig klub med en fremragende opbakning som jeg selv har oplevet som modstander.

- Jeg har spillet i Randers i stort set hele min karriere og jeg følte, at det nu var tid til at tage et skridt op i min karriere og jeg ser meget frem til at blive en del af alt det gode, man har gang i her i Aarhus, siger Nicolai Poulsen.

Udover de mange år i Randers har Nicolai Poulsen haft en kort afstikker til norske Sarpsborg. Han får nummer seks på ryggen i AGF.

