Officielt: AGF køber Superliga-spiller

AGF forstærker sig frem mod den kommende sæson.

Aarhusianerne henter således forsvarsspilleren Tobias Mølgaard i Vejle, skriver klubben på sin hjemmeside.

Ifølge sportschef Stig Inge Bjørnebye er det en spiller, man har fulgt længe i landets næststørste by.

- Tobias Mølgaard har været god i den seneste sæson i 3F Superligaen, hvor han har skilt sig ud med sit spil og sin arbejdsindsats på et hårdt kæmpende Vejle-hold. Han arbejder altid hårdt og er en ydmyg og fokuseret fodboldspiller, som for længst har vist sit værd og sit talent. Han er også hele tiden opmærksom på, hvordan han kan bygge på sit spil og fortsat udvikle sig, og han indeholder mange af de kvaliteter, vi søger hos en spiller hos AGF.



- Vi har fulgt Tobias længe og vi glæder os over, at han har valgt os som sin næste klub - nu ser vi frem til at se ham i den hvide trøje, siger Stig Inge Bjørnebye.

Det fremgår ikke, hvor meget AGF har måttet slippet for en af Vejles profiler.

Den 25-årige forsvarsspiller nåede 100 kampe i Vejle på fire år inden skiftet til AGF, hvor han er udstyret med en treårig aftale.

- Efter en rigtig god tid i Vejle Boldklub er det nu blevet tid til at tage det næste skridt i min karriere. Og AGF er det helt rigtige sted for mig. Her kan jeg fortsætte min udvikling i 3F Superligaen og lægge yderligere lag på mit spil i en rigtig god klub med et fantastisk godt set up og et stærkt miljø, som jeg ser frem til at blive en del af.



- Det har altid været nogen fede kampe, når jeg som Vejle-spiller har mødt AGF. Nu glæder jeg mig til at blive en del af klubben og til at spille i den hvide trøje, siger Tobias Mølgaard.

AGF er officielt uden cheftræner, men Ekstra Bladet kunne tidligere mandag fortælle, at tyske Uwe Rösler forventes præsenteret en af de kommende dage. Det kan du læse meget mere om her.