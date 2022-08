Officielt: AGF præsenterer ny angriber

AGF har forstærket offensiven med den hollandske angriber Jelle Duin.

Ekstra Bladet kunne for ganske nyligt fortælle om interessen fra AGF, og nu er aftalen mellem den århusianske klub og Duins arbejdsgiver AZ Alkmaar så faldet på plads. Det oplyser AGF på sin hjemmeside.

- Han indeholder mange af de kvaliteter, vi søger til vores trup. Han er en hårdt arbejdende angriber med en fin coolness foran målet og et farligt venstreben, og han kommer til at supplere vores gruppe af angribere med nogen spændende kvaliteter og perspektiver, siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye.

Der er tale om en lejeaftale for den 23-årige angriber for resten af denne sæson. Selv glæder angriberen sig over sit skifte til dansk fodbold og Superligaen.

- Jeg glæder mig til den kommende tid. Det bliver spændende for mig at prøve mig af i dansk fodbold og i en stor og spændende klub som AGF. Efter mange år i Holland er jeg nu klar til nye udfordringer, og jeg ser frem til få muligheden for at bidrage til holdets succes, siger han.

Jelle Duin har optrådt for det hollandske U19-landshold, og så har han scoret 21 mål i 88 kampe i den næstbedste hollandske række.

Ifølge Transfermarkt har AGF en købsoption i aftalen med Jelle Duin, mens hans aftale med AZ Alkmaar udløber i 2024. Selv oplyser AGF ikke noget om en købsoption.