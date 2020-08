Officielt: AGF sælger Mustapha Bundu til Anderlecht i rekordhandel

AGF-profilen Mustapha Bundu er skudt af til belgiske Anderlecht i et rekordsalg for Aarhus-klubben

De danske bronzevindere må slippe deres lynhurtige profil.

23-årige Mustapha Bundu skal fremover optræde i den bedste belgiske række for Anderlecht.

Det oplyser begge klubber.

- Vi er nået til enighed med Anderlecht om en tilfredsstillende transfersum for Mustapha Bundu, som har været i søgelyset hos Anderlecht i et stykke tid. Og da Bundu også er nået til enighed med klubben om sine personlige vilkår, er en transfer nu en realitet, siger sportschef Peter Christiansen.

- Vi kommer til at savne Bundu, hvis kvaliteter på banen vi alle kender og især har oplevet i den netop afsluttede sæson, hvor han har været 'outstandig' og virkelig har fået sit gennembrud i 3F Superligaen. Nu er tiden inde til, at Bundu skal ud og prøve sig af på en større scene, og det ønsker vi ham al mulig held og lykke med, fortsætter han.

Ind den anden vej kommer dog en enorm stor pose penge, som efter den succesfulde sæson blot må gøre smilene endnu større hos direktør Jacob Nielsen og sportschef Peter 'PC' Christiansen.

AGF har tidligere meddelt, at prisen ville ligge i niveauet 25-30 mio. kr. med tilhørende videresalgsklausul, og dermed slår Bundu-salget Jens Stages skifte til FCK. Ham fik AGF 15-20 mio. kr. for.

Klubben kalder det da også for en 'historisk stor handel', der vil give et solidt overskud, når regnskabsåret er omme.

- Med salget af kontraktrettighederne på Mustapha Bundu er koncernens forventninger for regnskabsåret 2020/21 et positivt resultat mellem kr. 15 og 30 mio. før skat, skriver AGF og oplyser, at begge klubber har aftalt ikke at offentliggøre detaljer fra aftalen.

Anderlecht har ifølge belgiske medier fem mio. euro - svarende til 37,3 mio. kr. - til at hente spillere for denne sommer. Dermed har belgierne valgt at bruge langt det meste af den sum på Superliga-profilen fra Sierra Lione.

Salget af Mustapha Bundu sender et enorm millionbeløb i AGF's retning. Foto: Jens Dresling

Fransk visit

Anderlecht løb med Bundu, men havde undervejs konkurrence fra Frankrig.

I seneste måned var AGF enige med franske Lorient om en handel til 26 mio. kr. Den faldt dog til jorden, fordi Bundus forhold ikke var tilfredsstilllende.

Bundu måtte sidde ude af de sidste to runder af mesterskabsspillet i Superligaen og kampen mod OB om én europæisk plads, da han var blevet smittet med coronavirus.

I stedet fandt han i den afgørende bronzekamp mod Brøndby vej til storskærmen på Aarhus Stadion efter kampen, hvorfra han kunne være med til at fejre det første sæt AGF-medaljer i 23 år.

Han nåede at spille 109 kampe og score 21 mål for AGF.

Dansk angriber havde aftale, men så blev de HELT forkerte fyret - læs mere her (+)

AGF foran hektisk transfersommer

Fuldstændig ekstremt: ALT for mange