Officielt: AGF sælger Thomas Kristensen til Udinese

AGF's forsvarsprofil Thomas Kristensen fortsætter karrieren i den italienske Serie A, hvor han har skrevet kontrakt med Udinese.

Det skriver AGF i en pressemeddelelse.

Den aarhusianske klub oplyser, at der er tale om det største salg i klubbens historie.

- For et år siden satte vi transferrekorden for en spiller ud af vores eget akademi, da vi solgte Albert Grønbæk. Den rekord er slået med et meget tilfredsstillende salg af 'TK', siger sportschef Stig Inge Bjørnebye.

- Det er en fantastisk mulighed for 'TK', som vi ikke ville stå i vejen for, og efter grundige overvejelser vurderede vi, at det var rigtige at gøre for både klubben og for 'TK' selv, der også havde stor lyst til at forfølge muligheden, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye.

Udinese oplyser, at den danske U21-landsholdsstopper får kontrakt til sommeren 2028.