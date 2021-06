Officielt: Skifter AGF ud med Østrig

Den danske midtbanespiller Bror Blume fortsætter karrieren i udlandet efter en årrække i Superligaen hos både AGF og Lyngby. Nu bliver det i stedet østrigske fans, der får glæden af ham.

Helt præcist drejer det sig omWSG Tirol, som han nu officielt er skiftet til.

Cheftræner Thomas Silberberger peger i den forbindelse på, at han ser meget frem til Bror Blume, som han opfatter som en absolut topspiller, som kan være med til at erstatte Florian Rieder, som har forladt klubben.

- Jeg regner med, at han tager lederskab hos os. Det ved han. Jeg har arbejdet på ham i et halvt år nu, og jeg er overlykkelig for, at det er lykkedes for os at skrive under med en spiller af den kvalitet, siger Tirol-træneren.

Han glæder sig samtidig også over, at Bror Blume er en spiller, som kan bruges på flere forskellige positioner på midtbanen. Både i de forskellige pladser centralt og på kanterne.

- Vi har købt ham til venstrekanten, fastslår Silberberger.

Der skulle være tale om en to-årig aftale for Blume.

Hos AGF har man gang i en mindre udskiftning af truppen, hvor der er kommet nye spillere til. Der er dog også tilføjet til trænerteamet.