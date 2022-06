Officielt: Uwe Rösler ny træner i AGF

Når AGF torsdag indleder træningen på Fredensvang, bliver det med en ny cheftræner i spidsen for mandskabet.

Som Ekstra Bladet skrev allerede mandag morgen, er Uwe Rösler nemlig manden, der får ansvaret i AGF. Klubben har udstyret ham med treårig kontrakt.

Den 53-årige tysker er afløseren for David Nielsen, der i enighed med klubbens ledelse stoppede ved udgangen af sæsonen. Det skete ét år før hans kontrakt stod til udløb.

Der venter Uwe Rösler en kæmpemæssig udfordring med at genrejse den sovende kæmpe i Smilets By. Efter investeringer sidste sommer for mere end 40 mio. kr. i spillertruppen, har der været lang vej til at se en forløsning af de store investeringer.

Uwe Rösler var i 2018 med til samlet at besejre FCK, da han var cheftræner i Malmö FF. Efter 1-1 i Malmö, vandt svenskerne 1-0 i Parken. Foto: Lars Poulsen.

- Uwe Rösler har de helt rette fodboldfaglige og ledelsesmæssige kompetencer til at stå i spidsen for vores hold. Han er en vindertype, der formår at kombinere spillestilsudvikling og trupudvikling med resultater. Og så står han for en type fodbold, som er i tråd med AGF’s værdier, og som vi tror på, vil kunne skabe resultater.

- Uwe har gennem en længere årrække bevist, at han er en dygtig træner, der kan skabe resultater, og han besidder de kvaliteter, der skal til for at udvikle vores hold i den rigtige retning. Vi glæder os meget over, at det er lykkedes at tiltrække en trænerkapacitet som Uwe Rösler til AGF, siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye i forbindelse med offentliggørelsen af den nye cheftræner.

Sportsligt var 2021/22 sæsonen tæt på en katastrofe, hvor nedrykningen blev afværget i sidste øjeblik. AGF sluttede også sæsonen uden sejr i de 14 sidste kampe, hvor de tabte otte og spillede seks uafgjort.

Uwe Rösler er en erfaren træner, der siden 2004 har haft adskillige trænerjobs rundt i Europa. Både i Norge, England, Sverige og Tyskland. Nu venter en stor udfordring i Danmark.

Stig Inge Bjørnebye her i samtaler med direktør Jacob Nielsen. Nu har de fået en ny træner på plads. Nu starter arbejdet med at føre AGF tilbage mod toppen af Superligaen. Foto: Ernst van Norde.

Han var senest cheftræner i Fortuna Düsseldorf, hvor han var med til at rykke ud af Bundesligaen. Siden blev hans aftale ikke forlænget. Det seneste år har han fungeret som TV-ekspert i Norge.

- Jeg er meget begejstret for muligheden, og jeg ser meget frem til at arbejde for AGF. Sammen med klubbens ledelse har jeg været gennem en meget grundig samtaleproces og blev derigennem meget interesseret og tændt på jobbet.

- Jeg er meget taknemmelig for muligheden for at træne en stor traditionsrig dansk klub som AGF, og jeg glæder mig til at komme i gang med opstarten på torsdag, siger Uwe Rösler

AGF indleder træningen frem mod den nye sæson torsdag.

