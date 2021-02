- Om tre kampe kan det være slut

Tre sejre og to uafgjorte i de seneste fem kampe samt en suveræn målscorer på 6-0.

Formen er fin hos AGF, hvilket blev bekræftet i søndagens ’målfest’ mod SønderjyskE.

Patrick Mortensen kom omsider i gang igen efter seks kampes måltørke (fem i Superligaen og én i pokalen). Og så holdt forsvaret på ny stand.

- AGF har slidt med at skabe chancer, men de seneste kampe har også vist, at klubben ikke har været gode nok til at servicere Patrick Mortensen med indlæg.

- AGF’s placering lige nu er helt, som jeg forventer det. De er ikke favoritter, men mesterskabsbejler, siger Stig Tøfting.

Patrick Mortensen fik scoret efter seks kampe uden mål. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han tror, at to af de tre kommende AGF-kampe meget tænkeligt kan definere, om David Nielsen tropper kommer langt i år eller igen skal kæmpe om bronzen.

- AGF skal møde FCK næste gang, siden venter FC Nordsjælland, før mestrene fra FCM er modstanderen søndagen efter.

- Kampene mod FCK og FCM kommer til at give et pejlemærke på, hvor AGF står i guldkampen. Taber de kampene, vil det være slut, men to sejre kan også åbne det hele, mener Stig Tøfting, der ikke er så bekymret for AGF’s spillemæssige situation her og nu.

- Banerne har ikke været gode, så de har haft svært ved at spille den powerfulde form for overfaldsfodbold, de har haft succes med under David Nielsen. Men det kommer, når banerne bliver bedre, vurderer han.

Patrick Olsen scorede, da AGF vandt 2-0 over SønderjyskE. Nu venter en svær uge med opgør mod både FCK og FCM. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Stig Tøfting er ligesom Thomas Helmig også AGF-ambassadør.

Plæneklipperen har svært ved at hidse sig voldsomt op over den populære sanger søndag sad på første parket på Aarhus Stadion og så AGF vinde 2-0 over SønderjyskE sammen med sin søn, Hugo Helmig

- Har AGF lavet noget forkert i forhold til protokollerne, så skal de straffes for det.

- Men slap nu lige af. Jeg får altså ikke ondt i røven over, at Thomas Helmig sad på stadion.

Thomas Helmig, der er AGF-ambassadør, var søndag på stadion. Det fik fans til tasterne. Stig Tøfting har svært ved at hidse sig op over det. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Man kan i hvert fald sige, at AGF på ingen måder forsøgte at skjule, at Thomas Helmig så kampen. Han sad i første parket.

- Havde AGF haft noget at skjule, var han blevet gemt væk i en sponsorlounge, påpeger Stig Tøfting.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur: FC Midtjylland!

Jeg har savnet at se det ekstra gear, som jeg ved, de har. Det så jeg mod AaB. Det var en overbevisende sejr. De er helt sikkert på vej.

Ugens nedtur: SønderjyskE!

Tre point i de seneste seks kampe. De har tabt til FCK, AGF, Brøndby og Randers. Nu er de under pres for at forsvare sjettepladsen.

