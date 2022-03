Oprørt Wilshere efter debut: Den værste nogensinde

Jack Wilshere har i løbet af sin karriere spillet på et hav af flotte græstæpper og nogen af Europas største stadions.

Men stormvejr i Østjylland og tungt regnvejr henover Vejle Stadion i dagene op til sin debut overgik alligevel alt, hvad midtbanespilleren tidligere har oplevet:

- Det var en fin debut. Det gik frem og tilbage, og stod 2-2 (da Jack Wilshere blev indskiftet, red.). Det var dog den værste bane, jeg nogensinde har set, siger Jack Wilshere til det engelske medie talkSPORT.

Jack Wilshere blev indskiftet i minut 90, men fik alligevel et kvarter på banen grundet den lange tillægstid, da stadionlyset midtvejs i anden halvleg gik ud:

- Vi spillede mod et hold, der ikke gad at spille fodbold. Hver gang de fik bolden, så sparkede de bare langt. Vi blev suget ind i den måde at spille fodbold på, og det er ikkke det vi vil, siger han.

Med Jack Wilshere på banen endte AGF også med at indkassere et mål efter en standardsituation i det tiende tillægsminut, hvilket sikrede Vejle sejren med cifrene 3-2.

Dermed måtte AGF og den massive fanskare, der var mødt op for at se deres nye helt få debut, tage slukørede hjem til Aarhus. De kan dog glæde sig over englænderens roser:

- Vores fans er de bedste jeg nogensinde har set. De sang og heppede fra vi begyndte at varme op, siger Jack Wilshere.

Den tidligere engelske landsholdsspiller og AGF har fire kampe tilbage til at nå ind i top seks. Første af de fire opgaver venter mandag, når FC Nordsjælland kommer på besøg.

AGF har lige nu fem point op til Randers FC på sjettepladsen. Kronjyderne møder fredag FC København i Parken.