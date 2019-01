Overraskende skifte: AGF sælger anfører

AGF-spilleren Pierre Kanstrup tager til Tyrkiet, hvor han fremover skal tørne ud for Erzurumspor, der spiller i den bedste række.

Det skriver AGF på klubbens hjemmeside.

- Når en dør lukkes, åbner der sig en ny, og jeg glæder mig nu til en ny udfordring i en ny og spændende liga, siger den nu tidligere AGF-anfører på hjemmesiden.

Held og lykke til vores anfører, der skifter til tyrkisk fodbold. Tak for indsatsen kaptajn og god vind hos @ErzurumsporLæs mere her https://t.co/Rvw7EvHE1f #ksdh #sldk #heldoglykke pic.twitter.com/WHa0fFbNsd — AGF (@AGFFodbold) 11. januar 2019

Forsvarsspilleren kom til den aarhusianske klub i sommeren 2017 fra Sønderjyske. Han nåede at spille 50 kampe for AGF, hvor han var anfører hele 2018.

Kanstrups kontrakt med AGF stod til at udløbe til sommer, og sportschef Peter Christiansen kalder skiftet for en god løsning for begge parter.

- Pierre har været en god mand for os og en værdsat anfører for holdet, og vi har sat stor pris på hans tid i klubben og hans altid utrættelige indsats på banen og hans behagelige væsen udenfor, siger Peter Christiansen på klubbens hjemmeside.

Pierre Kanstrup i en jubelstund for AGF. Foto: Jens Dresling

Pierre Kanstrup scorede AGF's sidste mål i 2018, da han 17. december blev matchvinder med et mål i overtiden mod Hobro i Superligaen.

Erzurumspor ligger i øjeblikket tredjenederst i den tyrkiske liga.

AGF overvintrer på Superligaens tiendeplads.

Mobberi, kritik, gaver og en slagtet topscorer: Kom med bag David Nielsens første år i AGF

Se også: Nu handler Brøndby: Henter offensivt es i tysk fodbold