Politiet indrømmer: Havde svært ved at håndtere AGF-fans

Sjældent har et nederlag til Brøndby IF medført så stor fest i Aarhus’ gader, som det var tilfældet søndag aften.

Tusindvis af glade AGF-fans fejrede, at man trods nederlaget havde sikret sig det første sæt medaljer i Superligaen siden 1997, hvilket afstedkom opsigtsvækkende mange mennesker på lidt plads flere steder i byen samt godt med fyrværkeri til at vise tilfredsheden med bronzen.

Billeder og tv-klip viser, at myndighedernes retningslinjer om maksimalt 100 mennesker forsamlet samme sted som følge af coronapandemien, ikke blev overholdt.

Det bekræfter vagthavende ved Østjyllands Politi, Jens Rønberg, mandag morgen overfor Ekstra Bladet.

- Helt generelt fulgte de vores anvisninger, men der var mange mennesker på gaden og i særdeleshed på Rådhuspladsen. Og vi havde svært ved at håndtere det, siger han.

'En afvejning fra vores side'

Trods den store forsamling - ifølge politiets egen vurdering omkring 1000 personer - valgte politiet ikke at gribe ind og forsøge at sprede de glade fodboldfans.

Det var der nu en god grund til, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Martin Løye:

- Det er klart, at der er tale om mange mennesker. Men vores vurdering var - og er fortsat - at håndhævelsen af ordensreglementet krævede uforholdsvis meget, og der var tale om glade, opstemte og alkoholpåvirkede fans.

- Vi valgte at spærre vejen af, og det gav ekstra plads og virkede fint.

- Ved en spontan stemning som dette, kan rammerne godt være større, siger Martin Løye og understreger, at man forsøgte at holde de mindre grupperinger på maksimalt 100 personer.

- Vi vejledte rigtig meget og var meget langmodige. For vi ville ikke ind i en situation, hvor vi skulle udøve magtanvendelse. Det var ikke uroligheder, som vi kender fra andre fodboldkampe, og der var kun én part, der var glade, opstemte fans.

Fire sigtelser

Til DR søndag aften sagde politikommissær Per Bennekov:

- Vi prøver at råbe dem op med højttalere, men det er er svært med sådan en stor mængde. Vi har spærret de omkringliggende veje for at give dem mere plads, og vi forsøger at opretholde ro og orden.

Ifølge Ekstra Bladets mand i Aarhus' gader søndag aften skabte fyrværkeriet en overgang utryghed og kaos:

- Folk løber fra Rådhuspladsen, efter at der i et øjeblik opstår panik, da fyrværkeri sprænger i luften lige over hovedet på folk i gigantiske brag.

- Situationen er lige nu ude af politiets kontrol. Op mod tusind mennesker står samlet på Rådhuspladsen, mens brag fra kanonslag lyder konstant og romerlysene brænder og lyser nattehimlen op i et rødt skær.

Ifølge Østjyllands Politi tog en del af de festende fans ned til Åboulevarden, hvor man hyggede sig til omkring klokken 2.

Adspurgt til fyrværkeriet affyret i indre Aarhus kommer vagthavende dog til kort.

- Der var nogle udfordringer med fyrværkeri og kanonslag, som blev håndteret undervejs. Mere ved jeg faktisk ikke på nuværende tidspunkt, siger Jens Rønberg til Ekstra Bladet.

I alt blev der i forbindelse med kampen og festen rejst fire sigtelser: En for fyrværkeri, en for at invadere banen under kampen, samt to for forstyrrelse af den offentlige orden.