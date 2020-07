Profil færdig i AGF

Jakob Ankersen skal en tur på markedet for at finde sig en ny arbejdsgiver

Jakob Ankersen vil ikke at finde på AGF's holdkort, når den nye sæson starter op til september.

Det bekræfter AGF-profilen over for B.T.

Den 29-årige kantspillers kontrakt med den aarhusianske klub udløber denne sommer, men kontrakten bliver ikke forlænget, og dermed skal han ud og finde sig en ny arbejdsgiver.

Jakob Ankersen kom til AGF i sommeren 2017, hvor han vendte hjem fra et mindre succesrigt udenlands ophold i belgiske Zulte Waregem. Inden da var han en tur forbi svenske IFK Göteborg.

Ekstra Bladet har tidligere berettet om Ankersens situation i AGF, og klubben har længe været i dialog om en fornyelse af kontrakten. Et salg var ligeledes en mulighed, men det blev aldrig til noget.

Læs mere om Ankersens overvejelser - og hvorfor han har haft et ualmindelig hård tid:

Ankersens store sorg: Det har taget hårdt på mig

Ifølge den 29-årige esbjergenser ønskede klubben til gengæld ikke at give ham en tilpas og god nok kontraktforlængelse. Derfor stopper han nu hos 'De Hviie'.

- Klubben vil ikke rykke sig, var der ikke rigtigt noget at gøre, og så har jeg valgt at sige, det skal være slut, siger han til B.T.

Uenige

Ekstra Bladet har talt med AGF's sportschef, Peter 'PC' Christiansen, der bekræfter, at klubben ikke kunne blive enige med Jakob Ankersen om en forlængelse af kontrakten.

- Det er så simpelt, at vi ikke kunne opnå konsensus om både længde og økonomi. Vi kunne simpelthen ikke nå til enighed, og så er det jo så simpelt i den her verden, siger PC.

- Hvor ærgerlig er I over at miste en stor profil som Ankersen?

- Vi har jo haft tre gode år med Anker her, og vi har jo tilbudt ham en forlængelse ud fra, at vi gerne vil beholde ham også. Det er jo en position, hvor vi gerne ser, at vi har en fem-seks kompetente spillere, for det er der, hvor vi skifter mest ud i kampene. Så derfor ønskede vi også, at han kunne fortsætte hos os, lyder det fra AGF-sportschefen.

Jakob Ankersen har spillet 106 kampe for AGF og fundet vej til netmaskerne 21 gange i sin tid hos Superligaklubben. Tidligere har han også spillet 148 kampe for Esbjerg, hvor han lavede 29 mål.

Dermed er det altså en stor profil, der forlader AGF og muligvis også den danske Superliga.

Bo Henriksen stopper i Horsens

Gør comeback - VIL til OL

Se også: Raser over aflysning: - Unfair