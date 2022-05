Profil hævder: - AGF løj om sygdom

Jon Dagur Thorsteinsson er tilbage for AGF, men der er ikke stille af den grund.

I et interview med det islandske medie fotbolti.net fortæller Thorsteinsson således om hele forløbet med at blive sendt ud af truppen, og her hævder han blandt andet, at AGF løj ham syg.

Det var således først i forbindelse med Superliga-slutspillets start, at AGF officielt meddelte, at man ikke ville bruge den 23-årige kantspiller og i stedet ville satse på spillere, der også skulle være i klubben til næste sæson.

Men nogle uger forinden - til grundspillets sidste kamp - var Thorsteinsson heller ikke i AGF-truppen, og i den forbindelse meldte klubben på sin egen hjemmeside, at han havde "døjet med lidt sygdom op til kampen". Men den udlægning kunne islændingen ikke genkende.

- Det startede før slutspillet. Der var to kampe tilbage, og så startede det på en eller anden måde. Jeg blev sat på bænken, uden at komme ind [mod Brøndby IF], og ugen efter meldte de mig syg til kampen [mod Viborg], selvom jeg ikke var syg.

- Der følte jeg, at der skete noget mærkeligt. Så efter jeg kom tilbage fra landskampene (i slutningen af marts, red.), får jeg at vide, at jeg ikke vil være en del af holdet mere, siger Jon Dagur Thorsteinsson til fotbolti.net.

I samme interview erklærer islændingen, at meldingen fra AGF kom som et chok, at han ikke skulle være en del af truppen længere, og at han ikke forstod klubbens beslutning.

Nu er Jon Dagur Thorsteinsson imidlertid tilbage i varmen i AGF, indtil sæsonen er færdigspillet. Her ventes han at forlade AGF på en fri transfer.

Tipsbladet har forsøgt at indhente en kommentar fra AGF, men det er endnu ikke lykkedes.