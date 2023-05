Profil melder ud om AGF-fremtid

- Jeg har det så godt, at jeg gerne vil blive i AGF, siger Mikkel Duelund

Efter en turbulent tid og uden et fast holdepunkt i livet, har Mikkel Duelund fundet glæden og roen med skiftet hjem til AGF.

Og det er også her, han drømmer om, at fremtiden kommer til at foregå fra 1. juli.

For AGF er blevet den destination, hvor Mikkel Duelund for alvor har fundet fodboldglæden, i takt med at resultaterne har været meget opløftende gennem foråret.

Mikkel Duelund har vist sig godt frem i AGF i foråret. Der er håb om, at parterne snart finder hinanden i en ny aftale. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Han spiller lige nu på en midlertidig aftale, fordi hans kontrakt med Dynamo Kyiv er suspenderet for et år.

Og med krigssituationen i Ukraine er der umiddelbart ingen udsigter til at vende retur.

- Jeg har det så godt i AGF, at jeg gerne vil blive, siger Mikkel Duelund, der om kort tid også kan se frem til at blive far for første gang.

25-årige Duelund var i begyndelsen af 2018 på en fornem liste med 49 andre stjerneskud, som man skulle holde ekstra øje med. Han var et stort europæisk talent.

Her så man blandt andre Phil Foden, Matthijs de Ligt og Dayot Upamecano.

Men et dobbelt ankelbrud og siden problemer med samme skade, som betød yderligere en operation, holdt ham ude næsten halvandet år.

Derfor kom Duelund ikke på omgangshøjde med dem, der i dag er blevet stjernenavne på den europæiske scene.

Mikkel Duelund har været uheldig med en alvorlig skade, men nu er han helt på toppen igen og drømmer om at fortsætte i AGF. Foto: Lars Poulsen.

Og nu er hans fokus et helt andet sted. Det handler om en tryg og stabil fremtid i den klub, hvor han voksede op og trådte sine barnesko.

- Det er meningen, at det her skal være en langsigtet løsning med AGF, men jeg har ingen idé om, hvordan de kontraktlige forhold løses i forhold til FIFA-reglerne, forklarer Mikkel Duelund.

Hidtil har situationen været den, at udenlandske spillere i Ukraine har haft mulighed for at rejse ud af landet på grund af krigen. Om de regler bliver forlænget i den nye sæson, er endnu ikke afklaret, men det tyder alt på.

- For mig har det været en gammel drengedrøm at spille i den hvide trøje. Når Aarhus Stadion er fyldt med fans, er det et fantastisk sted at spille.

Uwe Rösler og Mikkel Duelund efter 1-1 kampen mod FC Nordsjælland. - Vi går efter medaljer, siger Mikkel Duelund, der er tilfreds med foråret i AGF. Foto: Claus Bonnerup.

- Vi har udviklet os i foråret, er rykket op i stillingen, og jeg elsker, når spillet udvikler sig. Det er en vild oplevelse at være med til i min barndomsklub, siger Mikkel Duelund, der er imponeret over de skridt, han har været med til at tage i AGF gennem foråret.

- Vi har bygget på det spillemæssige, og offensivt skaber vi meget mere nu. Vi har udviklet os og er samtidig stabile. Og det er noget, vi kan bruge med henblik på næste sæson.

- Der er også en enorm autoritet fra vores trænerteam, og det er rart at mærke passion og faglighed. Der er ingen tvivl om, hvordan vi skal spille, og hvad vi spiller for, siger Mikkel Duelund, der har et stærkt håb om AGF spiller sig til medaljer.

- Det vil være en drøm at få medaljer med AGF, uanset farven, når man tænker på, hvor klubben endte sidste sæson, pointerer han.