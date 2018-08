Rasende AGF-chef: Vi blev snydt!

RANDERS (Ekstra Bladet): Man skal nok være direkte involveret i den daglige gang i enten Randers FC eller AGF, hvis man skulle få pulsen over ‘hvile’ af søndagens jammerlige omgang lokalbold i Østjylland.

Det er David Nielsen som bekendt, og AGF’s cheftræner var med rette oppe i det røde felt over, at dommer Jørgen Burchardt ikke fløjtede for straffespark efter en lille times spil, da Kevin Conboy trak Jens Stage ned i feltet i forbindelse med en dødbold.

- Det er ikke godt nok! Straffesparket var meget tydeligt, og jeg er overbevist om, at dommerne var de eneste på stadion, der ikke så det. Det ærgrer mig, at noget så tydeligt kan undgå at blive dømt, for det er sådan en situation, der kan blive udslagsgivende i en låst kamp, sagde David Nielsen med foragt i en ellers rolig stemme.

- Vi blev snydt, men når det er sagt, så må vi også kigge os selv i spejlet og erkende, at vi ikke var gode nok rent offensivt. Vi skabte ikke nok, og der er ingen tvivl om, vi havde nogle udfordringer på den sidste tredjedel. Til gengæld var vi meget solide, ligesom vi har været hele sæsonen, lød det fra AGF-træneren.

Jonas Bager og Jens Stage kæmper om kuglen. Foto: Bo Amstrup.

Hovedpersonen selv, Jens Stage, var mindst lige så uforstående over det manglende straffespark, som sin cheftræner.

- Den var klokkeklar. Han holdt mig og trak mig ned i feltet. Det var helt tydeligt, lød det fra Jens Stage, der selvfølgelig havde konfronteret Jørgen Burchardt i kampens hede.

- Jeg spurgte, om han havde lukket øjnene i situationen, siden han ikke kunne se den. Det påstod han, at han ikke havde. Så var den ikke så meget længere, og han havde jo også andet at se til end at rende og diskutere med mig, sagde Stage, der havde plads til et lille smil, da han skulle fortælle om ordvekslingen med dommeren.

Jens Stage forsøger at stjæle bolden fra Kevin Conboy. Foto: Bo Amstrup.

Det havde Jens Stage også, da han blev bedt om at opsummere AGF’s indledning på sæsonen med fire uafgjorte og en enkelt sejr som facit.

- Jeg ved godt, de mange pointdelere ikke rykker meget i tabellen, men vi har af gode grunde en fornemmelse af, at vi er meget svære at slå for tiden. Så selv når FCK kommer på besøg næste uge, så går vi ind med en tro på, at vi kan få alt med fra den kamp.

Selv efter så tam en præstation som mod Randers?

- Du har ret i, at særligt første halvleg var lidt en flad fornemmelse. Og jeg ved sgu heller ikke, om vi havde fortjent mere end det ene point. Men vi havde troen på sejren helt til slut, og det er ikke helt håbløst at tage til en svær udebane, hvor AGF som regel har det svært, og få et enkelt point med, sagde Jens Stage, som tydeligvis stod med en vandflaske, der var halvt fyldt.

Det er på søndag klokken 16.00, at AGF skal forsøge at forblive ubesejret, når FCK kommer forbi Aarhus.

