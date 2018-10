Raser mod dommeren: Sent straffe stopper AGF

OB og AGF spillede 2-2 i et brag af en kamp i Odense, hvor der både var tidligere scoringer, sent straffe og et farvel til Kim Larsen

OB fik ikke sagt farvel til bysbarnet Kim Larsen med en sejr, men med uafgjort reddede fynboerne alligevel dagen.

Gæsterne fra AGF var tæt på at bryde fynboernes ellers gode stime i en kamp, som i den grad stod spillemandens tegn.

Udligningen faldt sent, da Nicklas Helenius som sædvanligt var sikkerheden selv på et straffespark.

Der blev klappet, da OB’s slagsang ’Her i Odense’ blev afspillet, og inden dommer Benjamin Willaume-Jantzen fløjtede opgøret i gang mellem provinsens to store klubber, blev der klappet igen.

Der blev også klappet en tredje gang , da de næsten 10.000 tilskuere, sæsonrekord, rejste op 72 minutter inde i opgøret, gav Kim Larsen en sidste klapsalve.

Kim Larsen blev mindet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Jacob Barrett Laursen (OB 20) tv har scoret til 1 - 2 for OB. Superliga Fodbold OB - AGF. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det var måske insiderviden fra af to ophold i OB, der var hemmeligheden og skyld i, at fynboerne ikke kan vinde over deres tidligere angriber, David Nielsen.

Det blev til tre AGF-sejre i foråret og billedet var det samme, da den gamle målskytte stod i spidsen for Lyngby.

I hvert fald vidste gæsternes træner hvordan OB kan holdes væk fra at vinde. Rekordlisten lyder på fire sejre og to uafgjorte.

Det var tydeligt, at de kreative kræfter hos AGF havde fået besked på at lægge afleveringerne i det store rum mellem OB's forsvarskæde og målmand Sten Grytebust.

Efter at have været lige ved nogle gange kunne Tobias Sana for eksempel bringe AGF foran med 2-0.

Målet faldt 10 minutter efter, at Jakob Ankersen kun behøvede at sætte foden på Casper Højer Nielsens perfekte indlæg og score til 1-0.

AGF-jubel tidligt i kampen. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Venstrekanten Jacob Barrett Laursen sørgede for, at fynboerne kom tilbage i kampen inden pausen, da han efter bump på vejen kom på skudhold på kanten af feltet, da AGF var forbavsende passive.

Efter pausen pressede fynboerne anført af Bashkim Kadrii på for at få udlignet, og det førte efter højspændte situationer, så dommer Benjamin Willuame-Jantzen måtte for alvor i gang med at uddele advarsler uden, at det lagde en dæmper på opgøret.

Seks gange var det gule kort oppe af lommen.

Det var AGF’s anfører Pierre Kanstrup, som gik hårdt i ryggen på OB’s hollænder Ramon Leeuwin, da hjemmeholdet blev tilkendt et straffespark i slutfasen. Her følte AGF sig bortdømt, og efter kampen rasede flere spillere mod dommeren, ligesom cheftræner David Nielsen også var utilfreds.

Med resultatet er gæsterne fortsat med fremme i feltet om at være bedst fra de næstbedste bag de to hold i udbrud, FCM og FCK.

Næsten som forventet var OB's solide sidstemand, Sten Grytebust blevet klar, mens gæsterne igen havde den arbejdsomme Mustafa Amini tilbage på midtbanen efter karantæne.

