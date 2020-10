Reagerer på FCK-spekulation: - Det giver ikke mening

FC København er på jagt efter en ny cheftræner i kølvandet på fyringen af Ståle Solbakken, og en lille favorit hos bookmakerne er David Nielsen, der har gjort det godt som træner i Lyngby og AGF og har en fortid i netop FC København.

Skulle William Kvist, som står i spidsen for FC Københavns trænerjagt, få den idé at tilbyde jobbet til David Nielsen, skal han først og fremmest igennem AGF, hvor skagboen er på kontrakt. Og her vil Kvist støde panden mod en mur.

Sådan lyder det fra Peter Christiansen, der er sportschef i AGF. Han har absolut ikke i sinde at lade århusianernes succestræner gå til FC København.

- David sidder på en kontrakt på lige knap tre år endnu, så det giver ikke mening at tale om, siger Peter Christiansen til morethanaclub.dk.

Peter Christiansen er ikke interesseret i at lade David Nielsen tage til FC København. Foto: Gregers Tycho

David Nielsen tiltrådte i AGF i oktober 2017, og i sidste sæson førte han klubben til bronzemedaljer i Superligaen. Det samme formåede han med Lyngby, inden han tog turen til Danmarks næststørste by.

43-årige David Nielsen forlængede sin kontrakt med AGF i december sidste år.

Ståle var ikke en af de mest sympatiske trænere

Undrer sig over Ståle-fyring