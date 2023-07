Rekordsalg i AGF: Kan lande vild millionbonus

Rekordbeløbet for Yann Bisseck kan ifølge Ekstra Bladets oplysninger stige betragteligt, efter AGF lykkedes med at forhandle en række klausuler ind i aftalen med Inter

52,2 millioner kroner.

Der er ikke noget at sige til, at de har armene over hovedet i Smilets By.

Onsdag kunne AGF efter længere tids intense rygter officielt meddele, at den tyske midtstopper Yann Bisseck var solgt til Serie A-klubben Inter - det største salg i klubbens historie.

Men faktisk kan rekordbeløbet gå hen og blive endnu vildere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger udnyttede AGF nemlig italienernes ønske om at opdele betalingen i rater til at forhandle ekstra klausuler ind i aftalen, der er præstationsbetingede.

Hele tre millioner euro - 22,3 millioner kroner - i bonusser kan derfor lande i Aarhus, hvis Bisseck får succes, hvilket vil sende det samlede beløb op på hele 10 millioner euro svarende til lige knap 75 millioner kroner.

Betales i tre rater

Gennem adskillige uger har det været en offentlig hemmelighed, at den italienske storklub havde i sinde at betale frikøbsklausulen på den tyske forsvarsspiller, der har været en stor profil i Superligaen.

I første omgang var planen, at Inter ville betale beløbet i to rater med 3,5 millioner euro i år og et tilsvarende beløb næste år.

Nu ender betalingen i stedet med at blive betalt i tre rater, mens AGF så i stedet øjner muligheder for at score ekstra millioner på Yann Bisseck, der var med til at sikre klubben bronze.

Den 22-årig forsvarsspiller kom til AGF i sommeren 2021 fra tyske FC Köln. Her blev han i første omgang lejet, inden han endte med at blive købt for sølle fem millioner kroner.

Nu har AGF scoret et beløb, der i bedste fald kan løbe helt op i 75 millioner kroner.

AGF skal dog aflevere 15 procent i videresalgsklausul til FC Köln. Det betyder, at tyskerne får 7,1 mio. kr. yderligere for Bisseck.

Yann Bisseck har skrevet under på en femårig aftale med Inter, der sluttede som nummer tre i sidste sæson og derfor er kvalificeret til Champions League.

