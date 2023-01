Vinterens tema i AGF bliver at holde på Yann Bisseck og finde en angriber, der kan aflaste Patrick Mortensen med målscoringen

Stig Inge Bjørnebye får travlt i januar.

Men AGF's sportschef ville i den ideelle verden hellere bruge transfervinduet til at lave de småjusteringer, som er nødvendige, for at Uwe Rösler kan tage aarhusianerne i top-seks.

De største rystelser kan ske, hvis nordmanden modtager et rekordstort bud på Yann Bisseck.