Riddersholm toppresset: Slået i sidste minut

AARHUS (Ekstra Bladet): Sønderjyske er toppresset i bundstriden efter AGF tidligt søndag slog Glen Riddersholms drenge.

Sejren sikret på et fremragende gennembrud af indskiftede Mustapha Bundu, der snoede sig gennem Sønderjyskes forsvar og bankede kuglen mellem benene på Sønderjyske-målmand Sebasian Mielitz til 2-1 netop som kampen gik ind i overtiden.

Målet kronede en yderst dramatisk afslutning på en kamp, hvor Bundu blot få minutter inden sejrsmålet første gang kom i centrum, da han blev smadret ned af Marcel Rømer i en omstilling.

Kampens dommer, Sandi Putros, vurderede tacklingen som hensynsløs, og dermed røg Sønderjyske-slideren i bad før tid med rødt kort.

Dramaet i slutfasen fik dermed de omkring 7000 tilskuere på Aarhus Stadion fuldstændig til at glemme, at kampen gennem størsteparten af kampen havde været til glemmebogen.

Jens Stage fejrer scoringen til 1-0, der dog efterfølgende blev krediteret til Casper Højer. Foto: Ritzau Scanpix

Al den nerve de første 75 minutter havde manglet kom til gengæld i overmål i slutfasen.

Og der blev Mart Lieder den helt store skurk for SønderjyskE. Den bænkede hollænder kom ind for teenageren Peter Christiansen, og han fik atter leveret prøver på, at sigtekornet er så skævt, at han formentlig ville blive kasseret, hvis han var en luftriffel i skydeboderne i Tivoli Friheden lige uden for stadion.

Ti minutter før tid kom Mart Lieder helt fri efter en brøler fra Frederik Tingager. Alene med Kamil Grabara svigtede Mart Lieder imidlertid og AGF-keeperen vandt duellen.

Og det blev værre efter Mustapha Bundus træffer. For de desperate sønderjyder fik bugseret en sidste chance til Mart Lieder, der dog kom for tæt på Kamil Grabara til at kunne sikre en sen udligning.

AGF spillede det meste af kampen i feriegear. Fem udskiftninger blandt holdets seks forreste betød eksempelvis startpladser til de unge Benjamin Hvidt og Alexander Ammitzbøll. Sønderjyske stillede med stort set hele førstekæden, men det kunne de ikke udnytte til andet end spilovertag i lange perioder. Men det var ufarligt i lange perioder, og det var bestemt ikke misvisende, at Sønderjyske ikke vandt... men at det endte med et sent nederlag var en hård skæbne..

Det betyder, at SønderjyskE er toppresset før de to sidste runder i gruppespillet. Glen Riddersholms tropper er tvunget til at vinde udekampen mod AC Horsens på søndag.

For AGF betyder sejren, at De Hvide definitivt er sikret en ny sæson i Superligaen. Nu er Europa League-playoff næste opgave.

