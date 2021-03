Rivalen bøjer sig: Brøndby favorit til guldet

- Vores primære mål er at kvalificere os til Europa, siger David Nielsen, der mener Brøndby har en fordel i guldkampen, fordi både FCM og AGF er med i pokalturneringen

Alle veje fører til Europa for AGF.

De kan nå målet enten via Superligaen eller pokalturneringen.

Ved indgangen til slutspillet og syv point efter Brøndby på førstepladsen er en plads i næste sæsons Europa det overordnede mål for David Nielsens mandskab.

- Vi har leveret en super præstation mod topholdet. Vi holdt dem væk fra chancer.

- Selvfølgelig ville vi gerne have vundet, men jeg er stolt af det mine spillere leverede.

- Vi er syv point efter Brøndby, og det er meget at hente på ti kampe. Vores overordnede mål er at kvalificere os til Europa, siger David Nielsen, der udråber Brøndby som favoritter til guldet, fordi de ikke skal fokusere på pokalturneringen som både FC Midtjylland og AGF skal gøre de kommende måneder.

- Brøndby har en fordel i mesterskabsjagten, fordi to af de tre hold, der jagter dem (FCM og AGF) stadig er med i pokalturneringen, pointerer David Nielsen.

Alexander Muksgaard slog indlægget, der førte til straffesparket til AGF. Foto: Lars Poulsen.

Med Nicolaj Poulsen skadet og Patrick Olsen i karantæne, var der blevet plads til Kevin Diks på den defensive midtbane.

Det blev en stor succes for hollænderen, der fuldstændig neutraliserede Jesper Lindstrøm til trods for positionen var meget uvant for ham.

Det unge Brøndby-talent satte ikke mange fødder rigtigt i opgøret, hvor Diks ofte kom i vejen, når Brøndby forsøgte at angribe.

- Jeg nåede kun at træne én gang, og det var faktisk første gang nogensinde jeg spillede defensiv midtbane, men det gik da meget godt, siger Diks, der mener AGF kan lave store resultater i mesterskabsspillet.

- Vi skal ud at vise, at alle mandskaber har det svært, når de møder os. Vi har i grundspillet bevist, vi er et stærkt kollektiv, mener Diks.

