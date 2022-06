Ekstra Bladet

Behovet for forandring i Smilets By er desperat stort efter 18 måneders dødvande.

Afskeden med David Nielsen har betydet, at spillerjagt er blevet skubbet i baggrunden og indtil afløseren officielt er på plads, kommer trænerspørgsmålet til at fylde alt.

AGF-tilhængerne får endnu en sommer, hvor der er massive penge at bruge på transfer

Det øjeblik AGF har vished for sin nye chef, så kommer det til at gå stærkt med nye spillere – ketchupeffekten bliver til at få øje på.