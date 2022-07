Rösler raser: - Jeg forstår det ikke

Den nye AGF-træner Uwe Rösler havde en klar agenda, da han mødte pressen efter 0-1 nederlaget til Brøndby.

- Jeg forstår ikke, hvorfor vi har VAR i det her land, lyder det fra tyskeren.

Han henviser til en situation i første halvleg, hvor AGF’s Mikael Andersson fik vristet sig fri i feltet og var lige ved at kunne bringe AGF i front, da han blev nedlagt af Brøndbys Sigurd Rosted.

- Det var et klart straffespark. Dommerne kan misse ting, så jeg kritiserer ikke dem. Men jeg kritiserer VAR. De kunne have sagt til dommeren, at han skulle have kigget på situationen, siger Uwe Rösler.

I situationen fik Mikael Andersson gult kort. Umiddelbart lignede det, at dommer Sandi Putros først dømte offside på islændingen, og derefter gav ham en advarsel for brok.

Uwe Rösler havde en ting på hjertet, da han mødte pressen efter kampen. Foto: Lars Poulsen

Uwe Rösler ønsker dog ikke at sætte flere ord på, hvordan han konkret så situationen.

- Jeg koncentrerer mig om kampen. Det var meget svært for mig at se, derfra hvor jeg stod. Jeg har ikke en skærm, hvor jeg kan se den fem-seks gange igen, siger han.

På trods af en skidt første halvleg og en påstået bortdømmelse, var Uwe Rösler var tilfreds med, hvad han så i anden halvleg.

- Vi havde tre rigtig store chancer. Brøndby begyndte at vise tegn på træthed. Vi fik bedre tid på bolden, og vi så farlige ud. Men man får ikke mange chancer her, så man bliver nødt til at score på dem, siger han.