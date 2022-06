Rösler skal mødes med ham hurtigt

Jack Wilsheres kontrakt udløber, men den nye AGF-træner skal mødes med ham for at tale fremtid

Arbejdshandskerne er med det samme trukket godt op om hænderne.

Uwe Rösler blev tirsdag præsenteret som ny cheftræner i AGF på en treårig kontrakt.

På pressemødet kom han blandt andet ind på, hvad han havde fået at vide til en af jobsamtalerne, og så fortalte han også, at han skal tale med Jack Wilshere.

- Jeg er lige gået ind ad døren. Transfervinduet er åbent længe. Det lukker ikke i næste uge. Vi har kort diskuteret nogle idéer, vi har diskuteret balancen på holdet. Det er altid vigtigt for mig.

- Jacob (Nielsen, direktør, red.) sagde til mig til en af jobsamtalerne, og det er helt rigtigt, at jeg vil blive målt på det. Vi skal sælge spillere for at bringe klubben til det næste niveau og få succes på banen.

Rösler sætter også ord på Jack Wilshere, hvis kontrakt udløber ved udgangen af juni, men den tidligere Arsenal-spiller har fået tilbudt en ny.

- Jeg vil bestemt mødes med ham så hurtigt som muligt. Tale med ham og se, hvor vi er.

Tyskeren har indtaget det ledige trænersæde i AGF, som blot sluttede ét point over nedrykkerne Vejle i seneste sæson. Foto: Ernst van Norde

Sådan vil han være som træner

Som cheftræner vil den 53-årige tysker gerne være en stor del af unge spilleres karrierer, men han kommer ikke til at fortælle, hvordan man spiller fodbold.

- Jeg har nogle kerneværdier. Det er basen for succes. Du skal være ærlig, loyal, og vi skal respektere hinanden. Det er mellem spillerne, staben og alle i klubben. Fansene og medierne.

- Jeg siger altid, at du skal prøve at være den bedste, du er, hver dag. Til træning, hvordan du lever dit liv, forbereder dig, restituerer, præsterer, hvordan du fejrer noget.

- Jeg er ikke her for at fortælle spillerne, hvordan man spiller fodbold. Jeg er her for at hjælpe dem og guide dem. Give dem nogle rammer, hvor de kan vise sig selv frem. Jeg vil hjælpe dem med at nå deres mål. Vi har også mange unge spillere. Jeg håber, at jeg kan være en stor del af deres karrierer.

