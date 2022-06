Röslers tidligere danske stjerne: Han fik indført disciplin

Spørger man fodboldspilleren Anders Christiansen, står AGF stærkt med den nyansatte fodboldtræner Uwe Rösler ved roret.

Han kommer til at bringe disciplin og en klar vision for klubben, vurderer Anders Christiansen, som fra midten af 2018 til slutningen af 2019 spillede en stor rolle under Uwe Rösler i Malmö FF.

- Min første indskydelse er, at det bliver et rigtig godt match med Uwe Rösler, som under min tid leverede nogle rigtig gode resultater i Malmø. Han er en god leder med masser af autoritet og ved præcis, hvad han vil og ikke vil, lyder det fra Christiansen.

Blot et point over nedrykningsstregen sikrede AGF akkurat overlevelse i den seneste superligasæson under træner David Nielsen. Klubben tog afsked med træneren efter 14 kampe i streg uden sejr.

Anders Christiansen mindes, hvordan Uwe Rösler kom til Malmö FF i en periode, hvor spillet på banen ikke fungerede optimalt.

- Uwe Rösler kom til os i en periode, hvor vi ikke havde resultaterne med os, og det ikke kørte rent spillemæssigt. På kort tid fik han indført disciplin og struktur og gjort det klart for spillere, præcis hvad de skulle med og uden bolden. Det gav lynhurtigt resultater, fortæller han.

Under Uwe Rösler blev det til henholdsvis en tredje- og en andenplads for Malmö FF i Allsvenskan, og klubben nåede også Europa Leagues gruppespil to gange.

Anders Christiansen vil hverken kalde Uwe Rösler en defensiv eller offensiv træner. Han er pragmatisk anlagt og vil først og fremmest vinde fodboldkampe, mener spilleren.

- Der er ingen tvivl om, at Uwe Rösler er en vinder. For ham handler det om at vinde kampene, og det skal ikke nødvendigvis være tiki-taka og se godt ud, før bolden ligger i kassen. Det vil han også gerne, men det er ikke et kriterie.

- Han kommer til at skabe et hårdtarbejdende hold, som er i god form, står rigtig godt på banen og ved præcis, hvad de skal med og uden bolden.

- Han har styr på fundamentet, og det er det, der har givet ham succes, lyder det fra Christiansen.

Der er store ændringer på vej i AGF - se transferplanen her.